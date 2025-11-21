賓賓哥校園講座擅自直播惹議 挨批公益都是為流量

中部中心/綜合報導

網紅賓賓哥以神秘嘉賓身分，到台中市一所國中演講，不過因為擅自直播引發爭議，賓賓哥21日發聲明致歉，卻遭校方和市府打臉，台中市府，針對可樂和賓賓哥，分別依違反兒少法，處以10萬元和13萬元罰鍰。而時代力量黨主席，更發文細數賓賓哥黑歷史，痛批所謂的公益都是為了流量。





賓賓哥校園講座擅自直播惹議 發聲明道歉仍遭罰13萬元(圖/翻攝網路)









網紅賓賓哥，20日開直播，怒嗆台中市長狀況外，因為盧秀燕，20日在議會備詢時的這席話。

賓賓哥強調和校方溝通時有提到會開直播校方沒有提出異議 但校方秀出對話紀錄打臉(圖/翻攝網路)









賓賓哥在校園演講中，違反學校禁令開直播，被盧秀燕痛批太過白目，事隔一天，賓賓哥態度大轉變，21日早上，發聲明致歉，強調和校方溝通時，有提到會開直播，校方沒有提出異議，但校方秀出對話紀錄打臉，早在13日演講前，就提醒魔術師可樂，校內不得直播。台中市府，重罰賓賓哥13萬元，魔術師可樂涉及不當言語，也被開罰10萬元，但賓賓哥爭議不只這樁，20日直播時，秀出感謝狀，說是校方硬塞給他的，同樣遭到校方駁斥，並且到警局提告竊盜。





賓賓哥過往黑歷史遭起底 挨批所謂的公益只是為了直播流量(圖/民視新聞)









賓賓哥過往黑歷史也被起底，在雲林服務個案時，疑似因為金錢問題，動手毆打老翁，時代力量黨主席王婉諭，也公開發文，細數賓賓哥黑歷史，包含今年7月，擅自跑進醫院直播，斷定病患剩兩週可活，8月份時，直播探訪被害者，但全程未使用馬賽克，痛批他所謂的公益，只是為了直播流量。





原文出處：賓賓哥校園擅自直播惹議 挨罰１３萬！遭批公益都是為流量

