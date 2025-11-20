賓賓哥校園開直播惹議！盧秀燕轟「行為白目」：台中永不錄用2人

生活中心／游舒婷報導

台中某國中邀請魔術師王元照演講，網紅「賓賓哥」（本名江建樺）以神秘嘉賓的身分現身，甚至開啟直播，引起學生家長及校方不滿。台中市長盧秀燕得知此事後相當生氣，怒斥網紅開直播不尊重法律和學生，宣布台中永不錄用倆人。

盧秀燕批網紅行為白目，宣布台中永不錄用倆人。 （圖／資料照）

回顧這起事件，台中某國中在生涯輔導教育講座邀請魔術師王元照進行演講，賓賓哥以神秘嘉賓的身分現身，還開啟TikTok直播、發表不當言論，當場被學校禁止，並要求下架拍到學生的相關影像。該國中聲明說，當時王就有詢問是否可以直播，學校考量學生未成年而拒絕。

針對相關事件，台中市長盧秀燕今（20）日回應，批評該名網紅「非常可惡」，不管學校規定逕自開直播、不管學生隱私，而受邀的講者邀請友人參與，對友人的言行舉止也要負責任，認為倆人行為「太過白目」，宣布台中市永不錄用倆人。

針對相關爭議，賓賓哥透過經紀公司回應指出，「這次出錯非常抱歉造成大家的困擾，一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」

