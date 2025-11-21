賓賓哥氣炸！被盧秀燕嗆白目後道歉又再開酸

▲公益網紅「賓賓哥」江建樺近日在校園開直播惹風波。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 台中市某國中19日邀請魔術師王元照（可樂）演講，神秘嘉賓網紅「賓賓哥」江建樺卻未經同意就現場直播，遭校長王蒲寧怒制止，引起網路熱議，台中市長盧秀燕也怒嗆賓賓哥明知不可以直播還硬幹，不是白目是什麼？並揚言台中市永不錄用這2人。對此，賓賓哥昨（29）晚卻開直播回嗆盧秀燕：「搞不清楚狀況！」

針對被盧秀燕怒嗆白目、永不錄用，賓賓哥昨晚開直播道歉：「在此也鄭重地跟校方、校長、老師說聲抱歉，對不起，也代替可樂哥（王元照）跟各位家長同學們說聲抱歉！」

不過，才道歉完，賓賓哥又痛批：「台中的盧媽媽、盧市長，妳今天身為一個市長，妳有搞清楚狀況嗎？沒有，妳沒有搞清楚狀況。因為妳不知道事情的來龍去脈，我希望盧市長妳要搞清楚狀況，再來在新聞上發言，這樣會比較好，因為妳們都不了解所有的情況！」

賓賓哥甚至在直播中一度要粉絲去叫盧秀燕來直球對決，同時也為自己抱不平，認為這件事情是他和校方溝通有誤會，但校長當下處理太過激動。

事實上，在賓賓哥直播後，校方昨晚也發出聲明，表示校方僅邀請可樂到校演講，從頭到尾沒有賓賓哥的聯絡管道，亦未邀請他來演講。可樂僅於演講前告知校方，將另邀「神秘嘉賓」到場激勵學生。

校方並秀出對話截圖，表示老師已明確告知「不得進行直播」，至於感謝狀係當日應王元照（可樂）要求臨時製作，卻於直播事件後被賓賓哥擅自取走，校方已向警方報案並完成提告程序。

