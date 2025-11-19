賓賓哥沒經同意直播國中生！校長當場衝上前制止 校方還原事件始末

記者柯美儀／台北報導

賓賓哥參與學生活動，未經同意開直播。（圖／翻攝自江建樺臉書）

知名公益網紅賓賓哥（江建樺）今（19）日到一間國中參加演講活動，未經同意直播未成年，當場被校長制止，嚴正指出校方並未授權公開直播，已接獲家長投訴，痛批這樣的行為「讓孩子陷入危機」。校方事後也發聲明說明事件始末，並要求相關影片立即下架，以保障學生的肖像權與隱私。

賓賓哥近日到台中市一間國中參與生涯講座，卻因未經校方同意即啟動直播，引發現場衝突。演講進行到一半，校長突然上前制止，並要求學生先行離開，當眾向賓賓哥表明校方「未授權直播」，強調已接獲家長投訴，「我們沒有授權讓你們可以對外直播，並且沒有授權讓你們可以公開，我剛剛已經接收到投訴了，你們用這樣子的方式，讓我們的孩子陷入危機當中」，直播畫面中可見工作人員匆忙撤下設備。

事後，校方也發表聲明說明事件始末，校方指出，本次講座原邀請王元照先生擔任講者，因其人生經歷具勵志性而安排分享；在聯繫過程中，王元照曾詢問能否直播，學校基於學生多為未成年已明確拒絕。不料講座後半段，王元照突然帶來「神秘嘉賓」，該嘉賓未經許可逕自開啟直播，並拍攝到學生影像。

校方表示，在接獲家長投訴後立即制止直播，並清楚表達立場。事後王先生也向校方、學生與家長致歉。學校要求講者與嘉賓立即下架所有拍攝到學生的影像，以降低可能造成的傷害。

校方也藉此機會向學生強調「知法守法、信守承諾」的重要性，並表示未來將更嚴格審查外部講者的活動內容與形式，確保學生學習權益與隱私受到保障。

