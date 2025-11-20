賓賓哥無預警直播未成年！校長當場緊急制止 本人發聲道歉了

網紅「賓賓哥」江建樺爭議一波未平、一波又起。翻攝賓賓哥臉書

網紅「賓賓哥」江建樺近來一波未平、一波又起，和圤智雨之間的糾紛都還沒落幕，又傳出他昨（19日）到台中某所國中參加活動，沒有取得校方同意就擅自直播，讓校方氣得中斷活動，對此，校方也發聲明表示：「未來校方辦理相關講座，對於所有邀請者的分享內容及活動安排……等，會更加謹慎確認，並以學生學習權益為優先考量。」

校長怒斥突襲直播 強調學生未同意曝光

據悉，魔術師王元照受邀到校園公益演講，賓賓哥以神秘嘉賓身分現身，竟在現場開啟直播，畫面同步曝光學生影像。校方得知後立刻中斷活動，校長嚴肅表示：「我們沒有授權讓你們可以對外直播，並且沒有授權讓你們公開，我剛剛已經接到投訴，你們用這樣的方式，讓我們的孩子陷入危機當中，孩子們沒有徵得家長的同意。」並要求直播人員立即離場，並向學生與家長致歉。

賓賓哥在校園內直播引發爭議。翻攝賓賓哥臉書

校方聲明：明確拒絕直播卻遭逕自開播

事後該國中發出聲明說明，校方原邀王元照擔任講座講者，是基於其勵志精神與人生故事，聯繫過程中，對方曾詢問能否直播，但校方考量學生多為未成年，已明確表達「不同意」，然而在演講後半段，王元照卻自行帶入神秘嘉賓賓賓哥開播，導致學生畫面外流，校方接獲家長投訴後，第一時間制止並表明立場，王元照事後也向校方、學生及家長公開致歉。

要求影片下架 校方保護學生肖像權

校方已要求王元照與賓賓哥立即下架所有涉及學生的影像，以減少傷害，並藉此事件提醒全校與社會各界「知法守法、信守承諾」的重要性。對此，賓賓哥透過經紀公司回應：「這次出錯非常抱歉造成大家的困擾，一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」



