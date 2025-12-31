賓賓哥爭議再添一樁！遭爆隱婚有「紅粉知己」還謊報年齡 經紀公司發聲回應

賓賓哥透過經紀公司回應。翻攝賓賓哥臉書

網紅「賓賓哥」江建樺近來爭議不斷，先是遭多名粉絲指控，疑似利用信任關係，透過直播販售品質存疑的泰國佛牌、古曼童等「聖物」，被質疑價格不合理，甚至傳出斂財金額高達上億元，部分受害者至今求償無門，如今又被爆料出軌「紅粉知己」，不但隱婚，還謊報年齡，對此，賓賓哥也透過經紀公司回應了。

據《鏡週刊》報導，賓賓哥今年5月探訪弱勢阿嬤時，被詢問年齡曾自稱34歲，阿嬤甚至誤聽為「34年次」，然賓賓哥實際年齡為43歲。此外，賓賓哥身邊長期有一名女子陪伴，兩人不僅佩戴情侶飾品，還共穿衣物，該女子在粉絲群與購物群組中甚至被稱為「大嫂」，兩人關係並不是秘密。

廣告 廣告

賓賓哥近來爭議不斷。翻攝賓賓哥臉書

賓賓哥過去以直播發放現金、協助弱勢的公益形象累積高人氣，多支影片點閱破百萬，但近來爭議頻傳，他不僅與同行AJ哥翻臉，還曾與房東阿公發生衝突，去年11月更因未經同意在校園直播，遭台中市長盧秀燕痛批「不尊重法律與隱私」，並宣布市府「永不錄用」，近期又被質疑販售佛牌、古曼童牟利破億，甚至被檢舉疑似逃稅，形象可說是全面崩壞。

對於種種指控，賓賓哥強調自己絕對沒有逃稅、違法，「已有多項內容與事實嚴重不符，並涉及惡意拼湊、誤導大眾，對公司商譽與個人名譽造成重大且實質的傷害。」他強硬表示一切會委任律師交由法律處理，「至於私人感情生活，向來低調、不願多做描述，亦與公益事務及社會責任無直接關聯，文中相關爆料亦有諸多不符實際情況之處，基於對家人與相關人士的尊重，將不再另行贅述。」

賓賓哥聲明全文

所有與團隊、相關集團之交易、帳務與營運行為，皆依法辦理，相關稅務申報亦完全依照法規進行，經得起任何主管機關與社會大眾的檢視，絕無逃稅或違法情事。

本次爆料中，已有多項內容與事實嚴重不符，並涉及惡意拼湊、誤導大眾，對公司商譽與個人名譽造成重大且實質的傷害。對此，我們已完成相關事證蒐集，並正式委由律師團隊啟動法律程序，對散布不實資訊者追究一切法律責任，絕不姑息。

賓賓哥深知自己身為公眾人物，始終謹守分寸，將心力專注於社會公益與正向影響。至於私人感情生活，向來低調、不願多做描述，亦與公益事務及社會責任無直接關聯，文中相關爆料亦有諸多不符實際情況之處，基於對家人與相關人士的尊重，將不再另行贅述。

懇請外界將關注焦點回歸於對社會有實質貢獻的事務上，感謝理解與關心。



回到原文

更多鏡報報導

賓賓哥高價賣宗教商品年營業額上億 逃漏稅手法曝光！遭國稅局盯上焦慮發聲了

「公益網紅」賓賓哥人設崩塌 遭爆「隱婚」另與一紅粉知己關係匪淺

沈玉琳白血病治療5個月！抗癌進度全揭露 出院卡關原因曝光