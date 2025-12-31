賓賓哥爭議再+1！遭爆早已婚「還有粉紅知己」身分曝光

娛樂中心／楊佩怡報導

公益網紅「賓賓哥」爭議連環爆出，遭到週刊指有粉絲爆料其販售佛牌、古曼童等「聖物」品質令買家質疑，價格合理性也受到關注，週刊更稱賓賓哥「撈金破億」，形象崩壞的他，近日又傳出不僅謊報年齡，還隱瞞自己的已婚身分；不僅如此，賓賓哥身邊時常出現名女子，兩人還會佩戴情侶飾品，賓賓哥的粉絲甚至會稱該女子為「大嫂」。





賓賓哥才疑「賣聖物海撈上億」人涉崩！再遭爆早已婚「還有粉紅知己」身分曝光

賓賓哥近日又被爆出謊報年齡，且還早以結婚有老婆。（圖／翻攝自TikTok@賓賓哥）

近日《鏡週刊》接獲粉絲爆料稱，網紅賓賓哥不僅謊報年齡，且還有一名結婚多年的老婆。據悉，今（2025）年5月，賓賓哥曾探訪一位弱勢阿嬤，在影片中賓賓哥被阿嬤問年紀多大，他說他自己34歲，阿嬤當時還聽錯以為是34年次。然而粉絲卻爆料稱賓賓哥實際年齡為43歲；且他身邊經常有一名女子伴隨其後，不僅會佩戴情侶飾品，還會共穿衣服，粉絲都知道這號人物，甚至在賓賓哥的購物群組裡，該女子還該女子還會被粉絲稱為是「大嫂」。

賓賓哥才疑「賣聖物海撈上億」人涉崩！再遭爆早已婚「還有粉紅知己」身分曝光

賓賓哥先前認「打房東阿公」錄音檔曝光，甚至對員工下封口令掀起熱議。（圖／翻攝自TikTok）

事實上，賓賓哥過去常以直播發放現金、救助弱勢形象受到大眾關注，許多影片觀看次數都破百萬；不過自2025年起，卻接連傳出爭議事件。賓賓哥先是與同行AJ哥（曹暐國）合作開撕，9月又與1名房東阿公爆衝突。11月現身台中校園做公益演講，卻未經同意就開直播，最終台中市長盧秀燕批評賓賓哥此舉「完全不尊重法律」、「不管隱私」，怒斥「非常可惡」，宣布台中市「永不錄用」。

才剛被盧秀燕封殺，賓賓哥接著又被爆出向粉絲販售泰國佛牌與古曼童，有購買者事後質疑「聖物」品質與價格合理性，並痛訴自己因此承受重大經濟損失，受害人數逐漸浮現，更被爆料稱「獲利破億」；根據《鏡週刊》報導，有讀者質疑賓賓哥年營業額超過上億元，有逃稅嫌疑，目前已向國稅局檢舉。賓賓哥營造的人設也因種種爭議遭大眾質疑。

賓賓哥才疑「賣聖物海撈上億」人涉崩！再遭爆早已婚「還有粉紅知己」身分曝光

賓賓哥在台中校園做公益演講，卻未經同意就開直播，遭台中市長盧秀燕封殺。（圖／翻攝自賓賓哥@YT）





