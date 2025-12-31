賓賓哥爭議＋1！傳瞞婚又帶紅粉知己 本人回應：將提告

賓賓哥遭傳瞞婚又有紅粉知己，但他否認。（圖／陳俊吉攝）

網紅「賓賓哥」（江建樺）爭議又添一樁，日前他因參與國中講座的神秘嘉賓，在現場開直播後被校方阻止，也被台中市長盧秀燕點名封殺。今(31日)週刊報導，賓賓哥私生活成謎，不僅謊報年紀、瞞婚，身邊還常帶一位紅粉知己出雙入對，而賓賓哥稍早回應本報，表示上述事實均屬謠言，已打算提告。

賓賓哥常在TikTok分享救助弱勢家庭影片，多年來以公益、愛心、熱情形象著稱，曾在泰國捐棺、捐款蓋廟，也常在網上賣佛牌。今年5月他曾上傳一支探訪長輩的影片，片中他自稱今年34歲。但據《鏡週刊》報導，有民眾爆料賓賓哥真實年紀其實早就43歲，還有位結婚多年的妻子，工作方面還被前員工檢舉賣佛牌涉逃漏稅。

廣告 廣告

報導指出，賓賓哥平時常曬單身人設，但其實已經有家庭，不僅有太太，還會有位女粉絲平時會陪他出席活動，在群組中大家也會稱呼該女是「大嫂」，賓賓哥的團隊和粉絲都知道，且該女有時還會刻意跟賓賓哥穿情侶裝自拍，關係不言而喻。

對此，賓賓哥的團隊表示，近日報導中有許多抹黑、不實的部分，尤其稅務問題他們都會依法規進行，且這次爆料還有許多與事實不符的內容，涉及惡意拼湊、誤導大眾，對公司商譽與個人名譽造成重大且實質的傷害，會請律師準備提告。

賓賓哥聲明如下：

針對近日部分媒體與不明來源之爆料內容，賓賓哥透過經紀公司嚴正澄清：

所有與團隊、相關集團之交易、帳務與營運行為，皆依法辦理，相關稅務申報亦完全依照法規進行，經得起任何主管機關與社會大眾的檢視，絕無逃稅或違法情事。

本次爆料中，已有多項內容與事實嚴重不符，並涉及惡意拼湊、誤導大眾，對公司商譽與個人名譽造成重大且實質的傷害。對此，我們已完成相關事證蒐集，並正式委由律師團隊啟動法律程序，對散布不實資訊者追究一切法律責任，絕不姑息。

賓賓哥深知自己身為公眾人物，始終謹守分寸，將心力專注於社會公益與正向影響。至於私人感情生活，向來低調、不願多做描述，亦與公益事務及社會責任無直接關聯，文中相關爆料亦有諸多不符實際情況之處，基於對家人與相關人士的尊重，將不再另行贅述。

懇請外界將關注焦點回歸於對社會有實質貢獻的事務上，感謝理解與關心。

更多中時新聞網報導

石知田甩學霸標籤 壞到引爆討論

品冠30年如一日 暖聲巡演掀回憶殺

吳宗憲2026開唱 自嘲臭男人