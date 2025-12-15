賓賓哥爭議+1 遭粉絲踢爆賣假佛牌.古曼童

台北市 / 綜合報導

繼日前校園直播引發反彈，打著公益形象的網紅「賓賓哥」，爭議再添一樁！他被爆料推坑粉絲購買泰國佛牌、古曼童，有人砸了上百上千萬元，連房子都賣掉了，卻疑似買到假貨、或是劣質品；還有粉絲棄標，竟被賓賓哥公布照片和個資，慘遭公審霸凌。記者致電「賓賓哥」，截稿前都沒有回應。

國中校長 vs. 網紅賓賓哥（11.21）說：「我們沒有授權，讓你們可以對外直播，現在有，我剛剛已經接受到投訴了。」日前才因在校園直播引發反彈，還遭台中市長封殺，打著公益網紅形象的賓賓哥，再添爭議，網紅賓賓哥說：「如果你心態是好的，就買一般的，小一點的，愈供奉愈有錢。」

不少粉絲想賺錢想轉運，向賓賓哥購買泰國佛牌古曼童，但被踢爆疑似賣假貨劣質品斂財，網紅賓賓哥說：「不是，你相信我，VIP群如果我明天有空，我跟你講，這個牌是明的。」粉絲說：「店家出來踢爆嘛，他賣出來的東西都是塑膠的，我覺得他很可惡，像我們買的時候根本不知道，有被他叫去罰跪的啦。」

有粉絲為了擠進VIP群組，花光百萬退休金，也有人砸了上千萬，婚也離了房子也沒了，甚至還有粉絲覺醒棄標慘被公審，粉絲說：「我會開擴音，直接承認你的錯誤，我現在要公布5分鐘。」粉絲說：「他就跟我講說，好啊那你給我跪，跟我的神佛道歉，跟我的古曼道歉，可是我並不知道他有偷拍我照片，扯的是粉絲下跪和解，但卻被偷拍，影片還上傳到群組遭到霸凌。」

語音電話說：「你嘗試聯絡的對象，目前無法接聽。」曾經深信不疑的粉絲們，現在卻接連跳出來爆料，是否假公益形象賺流量斂財，記者致電賓賓哥截稿前沒有回應。

