賓賓哥疑為流量踩孩子「校長霸氣護童」 議員：敲醒公益與表演的界線

賓賓哥突到校演講卻開直播，引發爭議，黃瓊慧發文力挺校長的即時反應。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕網紅「賓賓哥」昨受邀到台中市一所國中演講，卻在未經同意的情況下直播學生畫面，引發校方強烈不滿。桃園市議員黃瓊慧更在第一時間發文，大讚校長鏗鏘有力的質問，敲醒公益與表演的界線，也實際落實兒少保護，「謝謝校長第一時間站出來保護孩子。」

根據校方說法，校長當場發現賓賓哥在抖音直播學生後，立刻上前制止，語氣嚴肅表示：「我們沒有要讓你們直播！我剛剛接到投訴，你們這樣的方式讓我們的孩子陷入危機當中！是不是要對家長和學生致歉？」鏗鏘質問全場安靜，讓公益與表演的界線被徹底拉出，也落實兒少保護原則。

事件曝光後，網友紛紛力挺校長的作為，認為校方應該優先保障學生隱私，不該為了流量犧牲孩子安全。賓賓哥事後也道歉：「這次出錯非常抱歉造成大家的困擾，一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」

