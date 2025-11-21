賓賓哥發長文鞠躬道歉 稱「友人刻意隱瞞」不知校方拒直播

賓賓哥發長文鞠躬道歉，因友人刻意隱瞞，不清楚校方不同意直播，而他到校初衷為透過直播使更多人關注弱勢群體。（翻攝自臉書@賓賓哥）

網紅「賓賓哥」江建樺到台中某校演講卻因擅自直播引起風波，台中市長盧秀燕轟「白目」，校方曝光對話截圖更稱賓賓哥自行取走感謝狀，已報警提告。稍早，賓賓哥發長文鞠躬道歉，因友人刻意隱瞞，不清楚校方不同意直播，而他到校初衷為透過直播使更多人關注弱勢群體。

盧秀燕昨（20日）指出，學校已告知王姓魔術師不能錄影，然其友卻開直播，完全不尊重學校與孩子的隱私，非常可惡、白目，這2人「台中市永不錄用」，不會再找他們參與活動。隨後賓賓哥開直播道歉，「在此也鄭重地跟校方、校長、老師說聲抱歉，對不起，也代替可樂哥（王元照）跟各位家長同學們說聲抱歉！」卻又痛批盧秀燕沒搞清楚狀況就發言。

孰料校方指出，僅邀請王元照到校演講，至今無賓賓哥的聯繫管道也未邀請他，同時也否認賓賓哥聲稱的「已告知校方並獲同意直播」一事，並曝光11月13日的對話截圖，本校教師已明確回應，基於保護學生之原則，「不得進行直播」，亦於活動當日在會場中再次聲明。

校方說明，感謝狀是當日應王元照要求臨時製作，然賓賓哥卻擅自直播違反兒少相關法令，校方當場制止，也未將該感謝狀授予賓賓哥，是他未經同意就擅自取走，因此校方已向警方報案並完成提告程序。對此，賓賓哥今（19日）發長文致歉，並曝光他鞠躬道歉的照片。

「因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為，並帶給大家困擾。」賓賓哥聲稱，對於拍攝到未成年的同學一事深感自責，未來將嚴格遵守未成年人保護規定。提及與校方的直播認知誤差，稱是前與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議。

「我承認自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，我再次向校方表示歉意。」賓賓哥談及開直播回應一事，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。

賓賓哥指出，「此次事件讓我深刻認識到，不論初衷如何，細節把控與充分溝通才是避免誤會的關鍵。今後我會更加嚴格要求自己，不論是公益活動還是公開分享，都會提前與合作方確認所有細節，制訂完善的執行方案，杜絕類似誤會發生。」最後再次向此事件受影響的人道歉，「今後會以更謹慎、更負責的態度開展活動，也希望大家能繼續監督我的行為，與我一同傳遞社會善意。」

賓賓哥關於校園演講直播事件的致歉聲明

各位關心這起事件的朋友、校方師生及家長們： 大家好，我是賓賓哥。針對昨日前往台中某中學參與公益演講時的直播爭議，在此向所有受影響的師生、家長及校方，致以最誠摯的歉意。此次事件因溝通細節誤差與現場處置不夠周全引發誤會，我願意直面問題，向大家說明情況並承擔相應責任。 首先，因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於直播中意外拍攝到未成年學生的問題，我深感自責。此次受邀到校園分享公益理念，初衷是希望透過直播讓更多人關注弱勢群體協助，但在現場互動中，未及時規避學生鏡頭，導致部分未成年學生意外入鏡，可能侵犯了孩子們的隱私。事後我已第一時間通知團隊不得發表任何相關影片，並且進一步與側錄的粉絲溝通下架相關直播側錄片段，今後不論是校園還是任何有未成年人的場合，我都會提前規劃拍攝範圍，配備專人把控鏡頭，絕不再次出現類似情況，嚴格遵守未成年人保護相關規定。 其次，關於與校方的直播認知誤差，我願意還原事實：事前我方負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序。但或許是溝通中未就「直播拍攝範圍」「現場執行細節」達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解。對此，我承認自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，我再次向校方表示歉意。 至於事後開啟直播回應，並非有意激化矛盾，而是當時演講被突然終止，現場傳出多種不實猜測，甚至有聲音將事件與此前的網絡爭議綁定。為了避免謠言擴散，也為了向關心我的粉絲和公眾澄清「直播已獲校方初步同意」「未有意擾亂校園」的事實，我才臨時開啟直播說明情況，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。 一直以來，我深耕公益領域，始終以「傳遞善意、尊重他人」為原則，此次事件讓我深刻認識到，不論初衷如何，細節把控與充分溝通才是避免誤會的關鍵。今後我會更加嚴格要求自己，不論是公益活動還是公開分享，都會提前與合作方確認所有細節，制訂完善的執行方案，杜絕類似誤會發生。 最後，再次向所有因此次事件受影響的人說一聲「對不起」。感謝大家的監督與包容，也感謝校方願意與我溝通解決問題。我不會因這次誤會放棄公益之路，今後會以更謹慎、更負責的態度開展活動，也希望大家能繼續監督我的行為，與我一同傳遞社會善意。 致歉人：賓賓哥

