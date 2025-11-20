賓賓哥直播拍未成年挨轟！遭家長喊告怒嗆：我沒有在怕

賓賓哥開直播痛批校長處理方式有問題。（圖／翻攝自TikTok）





公益網紅賓賓哥（本名：江建樺）昨（19）日擔任特別嘉賓現身台中中山國中演講，但因未經校方同意就現場直播未成年，引來不少家長不滿，事後透過經紀公司發聲致歉，豈料，他接著又開直播痛批校長處理方式有問題，更反嗆不怕家長來提告。

校方昨日在臉書發布聲明表示，該場演講原先是邀請魔術師王元照擔任分享人，王元照一開始有詢問能否開直播，但校方考量學生未成年就明確拒絕，後半段講座中王元照邀請賓賓哥擔任神秘嘉賓，而賓賓哥未經同意就擅自開啟直播，才讓校方立刻要求中斷活動。

賓賓哥在直播中直言不怕家長告。（圖／翻攝自TikTok）

事後，賓賓哥透過經紀公司表示：「這次出錯，非常抱歉，造成大家的困擾，一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」而他也開直播公審校長直喊「這種校長不應該帶學生」，強調自己為此事很不滿。

賓賓哥在直播中還原過程表示，「 剛剛學校校方阻止我不要在直播講，我就是要講，因為我要講來龍去脈」，強調自己在進場時就明確被該校老師告知哪些地方不能直播，對方還提醒直播不能照到臉，「我說我們從後面照過來，我站在第二根柱子上面照，一有臉會轉掉」，才認為是已經徵求校方同意了。

如今事件發生，賓賓哥也在直播中怒問：「這個校長處理的方式是對的嗎？那你校長這樣一來，轟我們外面老師邀請我們去的人，這是對的嗎？」更提到校方通知有家長要提告，他也反擊：「就告！我沒有在怕！為什麽，因為有對話，我再來告老師」。



