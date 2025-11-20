賓賓哥直播挨轟反擊！公布LINE對話 怒揭校方甩鍋

賓賓哥。（摘自臉書）

「公益網紅」賓賓哥（本名：江建樺）19日在台中某國中現身生涯講座，遭到學校校長因「未經校方同意開直播分享學子的影像到網上」為由怒斥，要求他中斷活動；賓賓哥昨晚透過經紀公司道歉，承諾之後會更加謹慎，但不到一天的時間，他今（20日）稍早公布事前與該校老師的對話，表示事前都有跟校方進行溝通。

賓賓哥決定站出來還原真相，表示他與該校老師事件發生前已透過LINE溝通直播事宜，對方明確回覆「那應該沒有問題。還有就是..我們主任說，校長或主任開場的時候不直播」，有特別說要保護學生，拍攝學生背面等事都在活動前確認，雙方共識清楚明白。

賓賓哥公布活動前與該校老師的對話。（摘自臉書）

沒想到如今，賓賓哥成了被推入輿論風暴的替罪羊；他說，他之所以未第一時間公開對話內容，是出於善意，希望保護那位溝通過程始終禮貌的老師，他也有盡到保護學生的職責。但近日公司電話被抗議聲瘋狂灌爆，賓賓哥與團隊承受莫須有的指責，名譽受到嚴重傷害。

賓賓哥認為，既然邀請者是學校老師，校方也在活動當下全程知情，怎麼會在事件後將責任全推向外部來賓，這一切只會讓人質疑是否刻意切割。賓賓哥呼籲學校老師與校長還他一個公道，也還事實一個最基本的尊重。

