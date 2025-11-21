賓賓哥稱校方同意直播且贈感謝狀！中市府打臉：裁罰13萬元、報警提告

日前台中市中山國中邀請魔術師王元照進行演講，王元照私自邀請網紅賓賓哥江建樺以神秘嘉賓身分到場。賓賓哥在活動現場開啟抖音直播，過程中出現不當言論，包括對學生說出「有雞雞的不可以舉手」等不適當內容，引起家長強烈抗議。校長王蒲寧緊急出面制止，整個過程在直播中全程曝光。市府今重申，校方三令五申「不得直播」，該網紅無視禁令，甚至擅自取走感謝狀，校方已經向警方報案，完成提告程序，也將依法裁罰13萬元。

事件發生後，賓賓哥於二十日晚間開啟直播，展示與校方老師的LINE對話截圖，聲稱老師曾回覆「應該沒有問題」，指控自己成為校方推卸責任的代罪羔羊，並揚言要提告同意直播的老師。

然而，中山國中隨即發布聲明澄清，賓賓哥所展示的截圖為十一月十一日王元照與學校教師的部分對話，並非完整內容。校方公布完整對話紀錄，顯示該校教師已於十一月十三日明確回覆「基於保護學生之原則，不得進行直播」，並在活動當日再次於會場聲明此一規定。

最令校方震驚的是，賓賓哥聲稱「獲致贈感謝狀」一事。校方強調，該感謝狀係當日應王元照要求臨時製作，但因江建樺違反兒少相關法令擅自直播，校方當場制止並從未將感謝狀授予江建樺。江建樺在未經校方同意的情況下擅自取走感謝狀，校方認定此舉涉及竊盜及侵占，已向警方報案並完成提告程序。

台中市長盧秀燕對此事件表達強烈不滿，痛斥這名網紅完全不尊重法律、不顧學生隱私逕自直播，受邀講者自行邀友人參與也要負責。她明確表示，因網紅主要生計來自活動代言、演講、拍片，「這兩個人台中市永不錄用」。市府表示，校方三令五申「不得直播」，該網紅無視禁令，甚至擅自取走感謝狀，校方已經向警方報案，完成提告程序，也將依法裁罰13萬元。

面對校方的強力反擊與提告，賓賓哥於今日早上發文道歉，表示因為友人刻意隱瞞，並不知道校方不同意直播這件事，承認在溝通上有誤差、現場處理不周。他強調到校園拍攝的初衷是希望透過直播讓更多人關注弱勢群體協助，並承諾未來將嚴格遵守未成年人保護規定。

然而，外界普遍認為這份道歉聲明避重就輕，尤其對於「擅自取走感謝狀」的指控完全未提，引發更多質疑。學界與家長團體批評，身為擁有眾多粉絲的網紅，在校園內做出未經許可的直播已威脅學生肖像權與校園安全，事後又片面公開不完整對話試圖洗白，更顯現其行為缺乏基本誠信。

