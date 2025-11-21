賓賓哥翻車黑歷史被挖 「10大罪狀」曝光！

娛樂中心／綜合報導



「公益網紅」賓賓哥（江建樺）近期頻頻惹議，多次與網紅推手圤智雨在網路上互槓。19日賓賓哥現身台中校園公益演講，未經同意就直播，遭台中市長盧秀燕怒斥「非常可惡」、「太過白目」，還挨罰13萬元。圤智雨過去曾多次爆賓賓哥黑料，今（21日）特別條列「10大罪狀」，直言「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的」。





圤智雨列出賓賓哥「10大罪狀」。（圖／翻攝自抖音、圤智雨Threads）

圤智雨稍早在Threads發文，表示「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的」，接著列出「10大罪狀」，包括：7月跑進醫院直播，沒有醫生執照就斷定病患剩2週可活，違反醫療法；8月直播探訪「遭侵犯」的被害者，洩漏其長相、住處；9月疑似因金錢糾紛動手毆打老翁，對員工下封口令；同月又違反公益勸募條例，收取捐廟金；10月謊稱與內政部警政署合作做公益，卻被打臉；此外還與同行AJ哥（曹暐國）合作開撕鬧翻等。

王婉諭拍片指控公益網紅賓賓哥。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

圤智雨直言「我只能說不好意思，真的是我害你的」，放話「希望你繼續討厭我」。事實上，不只圤智雨1人公開踢爆，時代力量黨主席王婉諭也曾發文細數賓賓哥黑歷史，呼籲衛福部與新北市政府要介入調查此人，稍早還親自拍片指控公益網紅賓賓哥「靠招搖撞騙走紅的法師，拿大家的善意來做生意」、「為了直播流量」。

