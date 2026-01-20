賓賓哥背27條官司！佛牌慘遭退貨700萬 撐不下去直播暫停

【緯來新聞網】網紅「賓賓哥」前陣子爭議不斷，今（20日）接受媒體訪問，透露佛牌事業的客群黏著度很高，但因為遭到許多網路攻擊，還是影響到部分人對產品的信心，光是退貨的金額就高達700萬元，坦言「很不好，壓力非常大」，不過公益資助的工作持續進行，可是也因做公益被很多人告，加上有的沒的其他事件，身上背了27條官司。

賓賓哥背了27條官司，真驚人。（圖／泰霸團隊提供）

賓賓哥認為大環境不佳、通膨嚴重，網路生意相當難做，且常被同行或是黑粉攻擊，所以決定南傳佛教相關聖物直播完最後一檔，之後不再以網路販售，需要到現場購買，「現在因會互相攻擊，我格局跟別人不一樣、不會去辯論，變成網路上的價格戰，我寧可退出，粉絲也是辛苦賺錢」。



他透露正常來說，平均每個月可以賺200多萬元，但相對的，稅金也要繳很多，所以被說「海撈上億元」只是無稽之談，笑稱：「是抹黑造謠，上億的話我現在寧可退休，不用拚得這麼累 。」現階段，他先收起線上佛牌事業，希望民眾可以直接到佛堂拜拜，若真的有感受，再購買聖物。



此外，他被爆料隱瞞已婚身分，且身邊總是帶著紅粉知己，但賓賓哥不太願意回私人問題，僅說：「我現在也不是劉德華，大家不用那麼關心我的私生活啦，等哪天真的變成劉德華再來問。」

賓賓哥愛唱台語歌。（圖／泰霸團隊提供）

