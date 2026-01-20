賓賓哥虧損逾700萬 賺的全數「吐回去」暫停直播

賓賓哥受訪坦言近來面臨事業與經濟雙重壓力。（圖／泰霸團隊提供）

長年經營直播生意的賓賓哥，今（20日）出席媒體餐會，坦言進來面臨事業與經濟雙重壓力。他表示，直播圈因流量競爭激烈，時常出現彼此攻擊、價格戰情況，但他強調自己「格局不同」，不走削價競爭路線，並認為粉絲賺錢不易，「讓粉絲無法依靠也不好」，因此始終維持既有經營原則。

賓賓哥透露，去年是他從事直播以來虧損最嚴重的一年。由於消費者退貨等因素影響，加上稅負增加，2025年已累積虧損約700萬元，平均每月虧損近200萬元，幾乎將過去所賺的全數「吐回去」。他也直言，目前每月仍需負擔約30萬元房貸，經濟壓力相當沉重。

廣告 廣告

外界曾盛傳他年收入上億，對此賓賓哥嚴正否認，直言若真有此等收入，「早就退休了」，並強調相關說法皆為不實爆料。他也指出，所謂的負面新聞並未影響銷售量，粉絲凝聚力依然穩定，「先來佛堂拜拜就好」，認為部分私人事件被刻意放大，屬於惡意抹黑與造謠，甚至出現不實影片。

此外，賓賓哥也坦承正面臨多起法律糾紛。他表示，目前已有23件個案對他提出告訴，主張未收到款項並指控違反肖像權，但他強調直播前皆有事先告知。若加上其他相關案件，總計約有27件訴訟，現已全數委由律師處理中。

談及整體市場環境，賓賓哥指出，全球景氣不佳，網路生意明顯下滑，「以前一天工作10小時，現在要14小時」，但收益卻未見起色。在經濟狀況持續惡化下，他已決定暫停直播。雖然暫時避開台中地區活動，但相關個案仍會持續協助處理。

賓賓哥最後強調，這些都屬於私人問題，外界若刻意操作抹黑，他也只能交由法律處理，並感嘆：「我又不是劉德華，不需要每天站在鎂光燈下被放大檢視。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

涉亂刀砍死父母！「啃老兒」未婚生子 退伍後就沒工作都靠父母養

蘆洲逆子持開山刀37刀殺害雙親！ 老夫妻徒手擋刀滿手傷痕慘死

蘆洲蔥油餅夫妻遭亂刀砍死！36歲逆子「正面照」曝光 社會局回應了