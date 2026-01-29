賓賓哥行善救狗突走丟 尋回「卻喊無法養」曝原因

公益網紅「賓賓哥」（江建樺）平時常在社群網站分享自己行善經過，秀正能量，上月他直播救助一隻流浪狗，更善心將毛孩子送醫、收養在公司，但後來狗狗傳出走失，本月新北市板橋區公立動物之家發文分享尋找到一隻走失的狗狗，外型跟賓賓哥上月所救的狗神似，網友標註賓賓哥帳號，釣出他親回承認是同一隻狗，但他卻表示無法再繼續養，也吐露主因。

賓賓哥上月18日在社群網站分享在公司門口遇到一隻流浪犬，「湊近看才驚覺，是一隻瘦弱衰老、眼神疲憊的老狗狗，正無力地趴在冰冷的地上」，接著他和團隊深夜直播將狗狗送往24小時動物醫院，並表示打算幫狗狗找合適的家或是狗園，本月賓賓哥透露狗狗再度走失，讓網友非常擔心。

本月21日新北市板橋區公立動物之家發文曬照，分享了一隻流浪犬照片，表示希望狗狗的主人能和他們聯繫，網友標註賓賓哥帳號，請他確認是否是之前在公司門口撿到的狗狗，他親回：「不久前這隻狗狗帶著傷停留在我們公司門口，有帶牠就醫並且讓牠暫時安置在公司。但公司長時間貨車進出，除了無人手能專注餵養照護外也無合適位置能讓牠遮風避雨，所以一直有在努力為牠找尋能照顧牠的地方...」。

賓賓哥說，狗狗前一天走丟又疑似找到後已經連絡相關單位，「立刻請小幫手聯繫後得知，狗兒已被送往動物之家，今天小幫手也有依照通報人提供的資料了解相關事宜中，將會持續商討最合適狗兒的照護方式，希望能讓狗兒有合適的處所能安置」。網友也回應：「好人一生平安，做的很好了」、「願所有祝福都能有善果，天理循環」。而人紅是非多，賓賓哥20日出席餐敘，喊冤說：「真的海撈上億的話，以我現在的狀況寧可退休」，並指負面新聞目前並未對核心粉絲造成明顯影響，反而多次勸粉絲暫時不要購買，先到佛堂參拜、感受信仰，「有感應再來買，不然我解釋這些抹黑也很累。」

