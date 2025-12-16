賓賓哥被盧秀燕封殺後又出事 傳斂財坑殺粉絲鄭重回應

網紅「賓賓哥」（江建樺）日前擔任國中講座的神秘嘉賓，因中途直播遭校方制止，雙方說法變羅生門，但已引來台中市長盧秀燕挑明封殺。近日，週刊報導，多位知情人士跳出爆料，賓賓哥私下涉嫌斂財、坑殺粉絲賺了上億元，對此，賓賓哥稍早回應，強調自己清清白白，並暗指有人在背後抹黑、帶風向。

據《鏡週刊》報導，在社群網站營造自己熱心做公益形象的賓賓哥，遭多名網友指控他用善心形象賣泰國佛牌、古曼童，但卻疑似賣假貨，從中賺取暴利，還在直播中說所賣的東西未來會增值、可當作傳家寶，要求每月消費滿5萬台幣的粉絲才有資格進VIP群組，他會報明牌，讓大家有機會將錢賺回來。

廣告 廣告

其中一位自稱進入VIP群組的B小姐更說，賓賓哥口才一流，還在直播中會恐嚇粉絲若競標到聖物，不可以惡意取消或丟掉，恐將有不幸的事發生，導致不少人投標後都不敢取消，甚至有位70多歲的女網友前後砸了6千多萬，因付不出錢導致離婚、賣房。

對此，賓賓哥直言，佛牌是真是假，不是靠喊話，也不是靠帶風向決定，而是靠事實、來源與專業站得住腳。他願意把所有事情攤在陽光下檢視，因為清白的人不怕被看見。

他不諱言點出，佛牌生意競爭本來就殘酷，有人做正當生意，有人卻選擇走歪路，透過爆料、抹黑、操作輿論來打擊對手。媒體若照單全收爆料內容，有可能是被人利用，自己不怕競爭，也不怕討論，但拒絕被抹黑。

更多中時新聞網報導

米莉愛考克4.5個月練就《超少女》

蔡淳佳台北開唱當結婚16周年禮

弘道獎》林郁婷30歲生日 獻主持首秀