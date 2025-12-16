賓賓哥被盧秀燕封殺後又出事 傳斂財坑殺粉絲鄭重回應
網紅「賓賓哥」（江建樺）日前擔任國中講座的神秘嘉賓，因中途直播遭校方制止，雙方說法變羅生門，但已引來台中市長盧秀燕挑明封殺。近日，週刊報導，多位知情人士跳出爆料，賓賓哥私下涉嫌斂財、坑殺粉絲賺了上億元，對此，賓賓哥稍早回應，強調自己清清白白，並暗指有人在背後抹黑、帶風向。
據《鏡週刊》報導，在社群網站營造自己熱心做公益形象的賓賓哥，遭多名網友指控他用善心形象賣泰國佛牌、古曼童，但卻疑似賣假貨，從中賺取暴利，還在直播中說所賣的東西未來會增值、可當作傳家寶，要求每月消費滿5萬台幣的粉絲才有資格進VIP群組，他會報明牌，讓大家有機會將錢賺回來。
其中一位自稱進入VIP群組的B小姐更說，賓賓哥口才一流，還在直播中會恐嚇粉絲若競標到聖物，不可以惡意取消或丟掉，恐將有不幸的事發生，導致不少人投標後都不敢取消，甚至有位70多歲的女網友前後砸了6千多萬，因付不出錢導致離婚、賣房。
對此，賓賓哥直言，佛牌是真是假，不是靠喊話，也不是靠帶風向決定，而是靠事實、來源與專業站得住腳。他願意把所有事情攤在陽光下檢視，因為清白的人不怕被看見。
他不諱言點出，佛牌生意競爭本來就殘酷，有人做正當生意，有人卻選擇走歪路，透過爆料、抹黑、操作輿論來打擊對手。媒體若照單全收爆料內容，有可能是被人利用，自己不怕競爭，也不怕討論，但拒絕被抹黑。
其他人也在看
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
低調煲愛穩了／獨家！刪光網路足跡獲信任 阮經天韓國探視女友戀情穩
阮經天10月時才被本刊獨家爆料，藏愛小20歲千金女友徐小姐，有趣的是，這段戀情並未重複阮經天過去「見光死」被發現就分手的鐵律，日前他還飛到韓國和徐小姐會合。據悉，是因徐小姐在被曝光後，持續保持低調，刪光網路足跡，獲得阮經天信任，所以這一次的愛情「真的穩了」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 20
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 46
賴弘國爆3度婚變！名醫2結2離「洩他婚姻真實狀態」：和我相同處境
名醫賴弘國有「醫界王陽明」之稱，歷經與「華航林依晨」趙筱葳及「Twins」鍾欣潼（阿嬌）兩段婚姻後，2022年再婚第三任妻子Alice並育有一對子女。未料，上月再度爆出疑似婚變，夫妻倆被發現已互相取消追蹤並刪光合照。儘管雙方尚未證實此事，不過男方恩師劉偉民一段發文也引發揣測。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 15
回顧今年「沒人好過」！唐綺陽揭2026年：很嗨的年
娛樂中心／李明融報導只剩下半個月，就要告別2025年，迎接全新的2026年，「國師」唐綺陽就在臉書發文回顧今年，她形容簡直地動天搖，「親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有」，更有人的事業、名聲風雲變色，她直呼「想必沒人好過」，另外，她也揭露2026年的整體運勢，期待表示將會是「很嗨的年」。民視 ・ 3 小時前 ・ 10
謝霆鋒、張柏芝18歲兒Lucas近況曝光 網友「隨手一拍」竟都是高顏值帥照
謝霆鋒與張柏芝育有兩子Lucas和Quintus，其中Lucas更曾被形容「神複製謝霆鋒」，超高顏值引起網友討論。近日Lucas被網友捕捉到現身深圳某滑雪場，帥臉再度受到關注。鏡報 ・ 1 天前 ・ 40
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻
日籍夫嫌薑母鴨店桌椅「難坐」 吳怡霈父犀利回覆網笑翻EBC東森娛樂 ・ 21 小時前 ・ 37
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
吊車大王賞車「當場砸千萬」入手 奢華場面網驚：像買玩具
64歲的竹北「吊車大王」胡漢龑財力雄厚，收藏跑車更是他的興趣，近日他在臉書上分享，自己再度入手一台愛車，交車現場還有氣質美女演奏音樂，看到這個奢華場面的網友也紛紛驚呼「好像在買玩貝，真羡慕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
最美星二代現身！林書煒50生日派對、女兒突襲驚喜滿分，高顏值讓全網暴動
生日當天，林書煒原以為女兒無法回來，完全沒料到蔡中泠會突然現身。當女兒一踏進場，林書煒當場又驚又喜，眼神閃著光，整個派對瞬間溫度飆升。蔡詩萍幽默笑說，自己當時就像聖誕老公公一般，小心安排班機、化妝、中繼休息，還要安排出場的「儀式感」，就是希望這份驚喜既神...styletc ・ 3 小時前 ・ 發起對話
女星自爆已立好遺囑！不婚不生「8億遺產給三人」 親吐：用在對人身上
50歲的香港實力派演員佘詩曼，出道多年累積《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《延禧攻略》、《新聞女王》等代表作，被封為「港劇女王」，演技與地位備受肯定。近日她在受訪時罕見談及生死與人生規劃，自曝早已完成遺囑安排，保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），並坦言希望把錢「用在該用的人身上」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 14
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 1 天前 ・ 25
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 1 天前 ・ 38
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 2 天前 ・ 27
朱孝天為何被F4繞過？網紅不忍「揭商業真相」：少了你專案照樣跑
藝人朱孝天未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民的新歌，也未被納入最新巡演名單，朱孝天更拍片揭內幕，發表爭議性言論，讓話題持續延燒。對此，知名網紅雪倫發文分析，直言朱孝天就如同商業世界中的「釘子戶」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
《快打旋風》新電影引「歷代最強春麗」熱議！網友一面倒推爆：成龍才是第一名
知名格鬥遊戲《快打旋風》（Street Fighter）將於 2026 年推出全新真人版電影，首支前導預告也已經在先前 TGA 2025 上公開。其中由新生代女星 Callina Liang 擔綱的人氣角色「春麗」，也在網路上再次掀起了一波關於歷代真人版春麗的討論熱潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 17
郭碧婷被傳養娘家！認向太「給很多錢錢」 爸爸發聲曝真實狀況：感恩親家對媳婦好
香港影視大亨向華強媳婦郭碧婷上週在台出席活動，笑認婆婆向太（陳嵐）「給很多錢錢」，後來向太在直播中回應，郭碧婷不會拿婆家的錢去養娘家，都是留給孩子們。而郭碧婷的爸爸也在社群上發文回應此事，並說明家中情況，也感謝向家人對郭碧婷的照顧。鏡報 ・ 1 天前 ・ 21
8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上
港劇《新聞女王2》讓50歲的香港實力派演員佘詩曼，再度登上演藝事業巔峰，她出道28年，被封為「港劇女王」，港媒保守估計名下資產超過2億港幣（約新台幣8億元），不婚不生的佘詩曼，日前透露已經完成遺囑安排，更坦言希望把累積的財富「用在該用的人身上」。太報 ・ 1 天前 ・ 8