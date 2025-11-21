賓賓哥要被查了！王婉諭再籲政府1事「才是根絕最佳解方」

社會中心／倪譽瑋報導

網紅「賓賓哥」（本名江建樺）未經校方及學生同意，到台中某國中直播，校長隨即上前打斷他。事後，時代力量黨主席王婉諭在臉書上發文指出，賓賓哥「假公益、真為流量」的行為已非第一次，如今政府單位要調查賓賓哥是否涉嫌違法，王婉諭對此表示贊同，但也點出，台灣對於「貧窮」的定義已過時，許多非中低收入戶無法獲得社會救濟，給了賓賓哥這種「公益網紅」操作的空間，直言解決貧窮問題才是根絕的最佳解方。

日前「賓賓哥」到台中某國中參與魔術師王元照的演講，接著在校內開直播，還對著國中生大開黃腔，引起爭議。昨（20）日王婉諭指出，賓賓哥已非首次做出這類行為，他自詡「公益網紅」平常就是拿著大把現金到處去「救濟」弱勢。

王婉諭直言，所謂的「公益」便是為了直播流量，例如今年7月，沒有專業證照的賓賓哥，擅自跑進亞東醫院直播，直接斷定病患「剩兩週可活」；今年10月，賓賓哥假稱自己受到「內政部警政署」邀請，要合作做公益，結果被警政署打臉，他只是跟退休警察在會客室聊天。

王婉諭指出，也許賓賓哥口中的「公益」多少還是有幫助到人的時候。但不應打著公益之名，到處招搖撞騙抓流量。（圖／資料照）

如今事件延燒，對於賓賓哥遭控「假公益、真斂財」的部分，衛生福利部已發函「賓賓哥」團隊所在的新北市府，要求調查釐清。王婉諭對此點頭表示，「我要肯定衛福部的積極回應，也希望新北市政府認真檢視，不要放任這種假公益真套利的網紅，繼續糟蹋社會的善意。」

但她也提醒，像賓賓哥這樣的公益網紅有生存空間，代表台灣的社會福利制度「一定有可以更好的地方」，如果國家能給弱勢更多支持，相信網路上各種「賓賓哥」也會無所遁形。王婉諭點出，台灣對於「貧窮定義」已經過時很久，台灣貧窮率大概只有7％，這不是沒有貧窮問題，而是沒有與時俱進。

王婉諭說明，根據統計，台灣的中低收入戶有50萬人，但如果從法定「最低生活費標準」來看，卻有將近300萬人低於門檻，「這代表我們至少有250萬的貧窮黑數，是得不到協助的」她直言這才是讓「賓賓哥」可以招搖撞騙的溫床。

王婉諭表示，《社會救助法》已經15年沒修了，希望朝、野可以正視民團訴求加速修法，更期盼衛福部可以正視社會的現況，弱勢者們需要政府全面的支持，她認為「解決貧窮問題，才是根絕『賓賓哥』的最佳解方。」

