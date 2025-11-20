賓賓哥證據全被打臉 「偷取獎狀被提告」 校方斥：混亂時間線

網紅賓賓哥（本名江建樺）捲入在校園直播爭議。（圖／翻攝自賓賓哥 臉書）





台中市某國中11月19日舉辦生涯講座，邀請魔術師王元照（可樂）到校演講，結果網紅賓賓哥（本名江建樺）以神秘嘉賓身分到場，還直接無視未成年學生開啟直播，當下校長直接出面制止。不過事後賓賓哥開直播表明學校老師知道直播一事，並還取得校方致贈感謝狀，但校方也直接打臉，表明他自行取走感謝狀，還混淆時間線。

此次，賓賓哥作為嘉賓進入國中校園舉辦的生涯講座，並直接開啟TikTok直播，瞬間就被校方禁止，並要求下架影響保護未成年。校方也表達王元照開始就詢問能否直播，因未成年而選擇拒絕，但賓賓哥卻直接闖入，引來外界抨擊，台中市長盧秀燕在20日更直批：「人家已經事先告訴你不可以，你還這樣硬幹！那不是白目是什麼」，宣布台中市永不錄用。

網紅賓賓哥（本名江建樺）面對外界抨擊曬出對話紀錄，但校方駁斥時間線不對。（圖／翻攝自賓賓哥 臉書）

面對外界抨擊，賓賓哥曬出對話紀錄，表明早就和校方老師通過Line確定直播，當時老師表示：「那應該沒有問題。還有就是..我們主任說，校長或主任開場的時候不直播」，表明當時雙方都已經說清楚，認為自己被推入輿論風暴的成為替罪羊。

並表示這場誤會本不該由他承擔，既然邀請者是學校老師，校方更在活動當下全程知情，如今卻將責任全推向外部來賓，只會讓人質疑是否刻意切割。賓賓哥呼籲學校老師與校長該站出來，還他一個公道，也還事實一個最基本的尊重。

但當天校方就打臉賓賓哥的證據，指出對話內容混亂時間線，截圖訊息時間是11月11日王元照和老師的對話，但在11月13日也已經明確表達「不得進行直播」，講座當天也已經明確重申，並提供當日回覆紀錄以昭公信。

對於賓賓哥說自己拿到校方致贈感謝狀，更表明感謝狀是王元照臨時提出而製作，不過賓賓哥一開始就直播違反兒少法令，當下制止後也並未授予，拿到感謝狀是賓賓哥未經同意取走，因此校方也對此事提吿，並依程序通報教育局與社會局，啟動校園關懷輔導，守護學生隱私和校園安全。



