賓賓哥道歉也來不及！中市府開罰13萬 校方也提告

台中市府依兒少法對網紅賓賓哥裁罰13萬元，校方也提告竊盜與妨害名譽。（圖／翻攝自江建樺臉書）





台中市某國中日前舉辦講座，邀請魔術師王元照到校演講，他並帶著網紅「賓賓哥」江建樺以神秘嘉賓身分現身。但賓賓哥未獲校方同意，卻在現場開啟直播，拍攝學生影像並發表不當言論，引發家長與校方強烈不滿。台中市府今（21日）宣布，依兒少法對賓賓哥裁罰13萬元，校方也已提告竊盜與妨害名譽。

台中市教育局說明，校方早在11月13日就已明確告知王元照，基於保護學生原則，校內活動不得直播，當天在會場也再次重申禁令。不過，19日講座當日，王元照與賓賓哥仍無視校方要求，未經同意擅自拍攝、開直播，校長其後當場制止，王元照也在現場道歉。

事後，賓賓哥在直播中拿出一張校方感謝狀，聲稱已獲校方同意直播，並未違規。但教育局澄清，該感謝狀只是應王元照要求臨時製作的草稿，校方並未正式授予，該文件遭其未經同意取走已涉竊盜，校方因此到警方提告，並一併追究妨害名譽責任。至於他直播中引用的「同意直播」截圖，則為11月11日的初步聯繫內容，屬斷章取義的錯誤資訊，校方已在11月13日明確回覆禁止直播。

台中市社會局則依直播片段及校方通報認定，王元照在講座中有不當語言與互動，違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將裁處10萬元罰鍰。賓賓哥明知不得直播，仍拍攝、上傳兒少影像，違反兒少法第49條及第69條，裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除相關內容、全面下架。

對此，賓賓哥雖在直播中公開道歉，但隨後仍不滿台中市長盧秀燕的批評，反擊說到：「台中的盧媽媽、盧市長，妳今天身為一個市長，妳有搞清楚狀況嗎？沒有，妳沒有搞清楚狀況。因為妳不知道事情的來龍去脈，我希望盧市長妳要搞清楚狀況，再來在新聞上發言，這樣會比較好，因為妳們都不了解所有的情況！」

在市府開罰消息曝光後，賓賓哥再透過經紀公司發出聲明，表示對本次事件造成的爭議深感抱歉，未來會更審慎面對公開言行，避免引發誤會與紛擾，並強調對相關裁罰完全尊重。



