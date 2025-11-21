賓賓哥道歉了！他「1148字＋90度鞠躬」吸千人朝聖

娛樂中心／饒婉馨報導

賓賓哥（江建樺）以「公益網紅」形象在抖音直播聞名，且擁有破70萬粉絲。他日前在校園演講時未經許可便直播，畫面中出現未成年學生，除了遭校長當場制止，校方也對他事後的言論後發出聲明；然而賓賓哥於今（21）日早上發文公開致歉，還是要遭中市府開罰。













賓賓哥「90度鞠躬、千字長文」道歉沒用？校方提告、中市府開罰13萬

賓賓哥今（21）日在臉書發出千字道歉文，並表示「虛心接受盧市長批評」。（圖／翻攝自江建樺臉書）

賓賓哥在校園開直播惹爭議，他於今（21）日在臉書上傳道歉文，並附上90度鞠躬道歉照片，貼文僅發出短短半小時，就引來2537人按讚、530則留言。他於貼文中表示「針對昨日前往台中某中學參與公益演講時的直播爭議，在此向所有受影響的師生、家長及校方，致以最誠摯的歉意。此次事件因溝通細節誤差與現場處置不夠周全引發誤會，我願意直面問題，向大家說明情況並承擔相應責任。首先，因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於直播中意外拍攝到未成年學生的問題，我深感自責」，他也說明「事後我已第一時間通知團隊不得發表任何相關影片，並且進一步與側錄的粉絲溝通下架相關直播側錄片段，今後不論是校園還是任何有未成年人的場合，我都會提前規劃拍攝範圍，配備專人把控鏡頭，絕不再次出現類似情況，嚴格遵守未成年人保護相關規定」。

賓賓哥「90度鞠躬、千字長文」道歉沒用？校方提告、中市府開罰13萬

盧秀燕對此痛批賓賓哥「不守法也不尊重學校，可惡又白目，台中市永不『錄用』」。（圖／翻攝自民視新聞）

第二點，他願意還原與校方直播認知誤差的事實表示，事前我方負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及『將透過直播傳播公益演講內容』，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序。但或許是溝通中未就『直播拍攝範圍」、『現場執行細節』達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解」。至於，他事後開直播舉動表示「並非有意激化矛盾，而是當時演講被突然終止，現場傳出多種不實猜測，甚至有聲音將事件與此前的網絡爭議綁定。為了避免謠言擴散，也為了向關心我的粉絲和公眾澄清「直播已獲校方初步同意」「未有意擾亂校園」的事實，我才臨時開啟直播說明情況，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討」。中市府今早指出，依照兒少法將罰13萬罰鍰；社會局說明，依校方通報之內容與直播片段，確認王元照於講座中不當語言及互動違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將裁處10萬元罰鍰。江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，違反兒少法第49及第69條，亦將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。



