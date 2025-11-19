賓賓哥道歉了！未經同意「直播拍未成年」遭校長霸氣制止

網紅「賓賓哥」（江建樺）近日爭議不斷，昨（19日）前往台中某國中參加演講活動，然而卻沒經過同意擅自直播引發校方不滿，對此，賓賓哥昨日也透過經紀公司回應致歉了。

TikTok上擁有逾69萬粉絲、被封為「公益網紅」的賓賓哥近日屢爆爭議，昨日因為參加台中某國中演講活動，卻因為沒經過學校同意擅自直播引發校方不滿，因為學校先前早就明確拒絕直播，學校認為涉及未成年的隱私權和肖像權，絕不能輕率以善意為越界。

校方當下接獲投訴電話，為了保護未成年的隱私權和肖像權，校長當下出面中斷活動，並直指賓賓哥的行為讓孩子陷入危險中，應該跟學生和家長致歉。

根據《ETtoday新聞雲》報導，針對此事件，賓賓哥透過經紀公司回應致歉說：「這次出錯，非常抱歉，造成大家的困擾，一直以來專注公益，也想把這個觀念傳遞出去，之後會更謹慎，保護學生們的安全。」

