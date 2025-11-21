賓賓哥道歉沒用！中市府開罰13萬、校方告竊盜 他72字公開回應了

記者蔡維歆／台北報導

台中市某國中19日邀請魔術師王元照演講，不料王卻私下邀網紅「賓賓哥」到場擔任神秘嘉賓，賓賓哥在未經學校同意下，大開直播還出現不當發言造成風波。台中市長盧秀燕震怒，宣布兩人永不錄用，今21日社會局也依違反兒少法，裁罰王元照10萬罰鍰，賓賓哥江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，觸犯兒少法第49及第69條，裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。對此賓賓哥也回應了。

賓賓哥遭到校方曬出對話打臉。（圖／本人提供、翻攝校方臉書）

賓賓哥校園直播一事延燒，雖然第一時間曬出對話紀錄，稱校方有同意直播，但遭校方公布完整對話打臉，表示截圖斷章取義。賓賓哥一早發聲明道歉解釋是因為友人故意隱瞞，但仍遭台中市社會局依違反兒少法，裁罰王元照10萬罰鍰，同時賓賓哥江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，觸犯兒少法第49及第69條，裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

對此賓賓哥則透過經紀公司再度鄭重回應72字，對此次事件引發的爭議深表歉意，並向各界說明與致歉。他表示，未來將會更加審慎面對公開言行，避免造成不必要的誤會與紛擾，對於相關罰則，他亦完全尊重。

