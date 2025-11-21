賓賓哥道歉甩鍋「友人刻意隱瞞」 王元照還原現場認：校方不知嘉賓身分

記者潘靚緯／台中報導

網紅「賓賓哥」在沒受邀的情況下，與魔術師王元照前往台中市某國中演講，但卻現場擅自開直播，引發爭議。市長秀燕怒批兩人「可惡又白目」永不錄用，今(21)日市府對兩人依違反兒少法分別開罰10萬、13萬。賓賓哥今透過臉書道歉，表示是因友人刻意隱瞞，不知道校方並未同意直播，導致一連串錯誤行為。但王元照反駁，當初校方有同意直播，都播了一個小時才出狀況，直指是賓賓哥遭人挾怨報復。

王元照堅稱校方原本因為特教班緣故，不同意直播，後來特教班沒有參加，賓賓哥團隊才開始直播。(圖／翻攝自王元照臉書)

王元照20日受訪時表示，當初校方講好可以直播，但後面考慮到特教班也會參加，因此為了特教班學生的安全「不直播」，但當天特教班學生沒有參加，校方表示可直播，但要顧慮小孩安全，「我在整理道具時，賓賓哥有跟老師研究怎麼抓角度，有獲得同意，也特別講到開頭時校長致詞時不能直播」等相關細節，「如果校方沒有同意，怎麼會直播了一個小時才出狀況」，質疑是與賓賓哥有官司糾紛的對象挾怨報復、檢舉。

王元照坦承，校方事前完全不知情，他僅向校方表示會邀請神秘嘉賓，未告知嘉賓身分是網紅「賓賓哥」。事件延燒3天，賓賓哥今發長文還原現場情形，並PO出鞠躬道歉照，表示願意承擔相應責任，也強調「因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一連串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於直播中意外拍攝到未成年學生的問題，我深感自責。」。

賓賓哥表示，事後已第一時間通知團隊不得發表任何相關影片，並且進一步與側錄的粉絲溝通下架相關直播側錄片段。至於與校方的直播認知誤差，賓賓哥還原說：「事前我方負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序。但或許是溝通中未就「直播拍攝範圍」、「現場執行細節」達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解。對此，我承認自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，我再次向校方表示歉意。」。

台中市數位局表示，接獲學校與教育局通報，有關網紅賓賓哥在校園講座違規直播，內容發言有違反兒少權法之疑慮，已於20日晚間協助向網路內容防護機構（iWIN）、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC ）提出檢舉，並同步與社群平台檢舉請求下架。

截至目前，已成功移除Tiktok3支影片、threads3支影片、YT1支直播長影音，有幾支網友節錄直播、再製之影片，因有加強學童馬賽克或遮蔽，符合部分平台規範，以維護學童隱私與兒少權益。

