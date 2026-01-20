賓賓哥遭拱選新北市議員！鬆口從政可能性 籲粉絲別買佛牌

賓賓哥回應選舉意願。泰霸團隊提供

公益網紅賓賓哥於今（20日）舉辦年度尾牙感恩餐會，先前傳出有他有意願參加選舉，他透露確實有人拱他選新北市三峽跟鶯歌地區的議員，然而選舉要燒不少錢，大概得準備2000萬，加上需要腦袋，燒財又傷神，因此目前沒有這個考量。

不打口水戰交司法處理 越解釋越描越黑

至於感情與私人生活被放大討論，賓賓哥強調這屬於個人私事，部分內容涉及不實造謠與剪接影片，若在線上不斷澄清只會「越描越黑」，因此選擇交由司法處理，賓賓哥笑說：「我現在也不是劉德華，大家不用那麼關心我的私生活啦！等哪天真的變成劉德華再來問也不遲。」

賓賓哥感情與私人生活被放大討論。泰霸團隊提供

直播拉長到14小時仍賠錢 嘆價格戰分散客源

負面新聞是否影響銷量？賓賓哥表示，目前並未對核心粉絲造成明顯影響，反而多次勸粉絲暫時不要購買，先到佛堂參拜、感受信仰，「有感應再來買，不然我解釋這些抹黑也很累。」賓賓哥指出，為了維持營運與流量，直播時間不斷拉長，過去一天直播10小時，如今甚至必須拉長至13到14小時，但成效卻不如以往，「現在客源被嚴重分散，加上價格戰影響，很多時候賣東西反而是賠錢。」

對於日前台中市長公開表態「永不錄用賓賓哥」一事，賓賓哥也在餐會中做出善意回應。他表示，完全尊重市府立場，但仍希望社會能理解，在許多角落，仍存在政府資源一時無法全面照顧到的個案。賓賓哥強調，台中依然有許多需要即時關懷與協助的家庭，只要有人需要，他就會在能力所及的範圍內繼續付出。



