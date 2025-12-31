賓賓哥遭爆謊報年齡、隱瞞已婚有紅粉知己！還疑涉逃漏稅 大動作發聲明

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「公益網紅」賓賓哥近期爭議不斷，近來又被爆出謊報年齡、隱瞞已婚身分，身旁有位紅粉知己跟他同進同出，以及逃漏稅等，對此，賓賓哥也做出回應。

賓賓哥爭議不斷。（圖／資料照）

據《鏡週刊》報導，賓賓哥聲稱自己34歲，但實際年齡為43歲，且早已結婚多年，身邊卻有一位年紀大約40歲的紅粉知己「賓爺」，兩人會共穿衣服，一起戴情侶飾品，粉絲還會稱呼「賓爺」為大嫂，就連賓賓哥的父母都知道這位女子，但只要賓賓哥不離婚，賓賓哥的父母就選擇睜一隻眼閉一隻眼。除了這些外，賓賓哥還遭曝光一段音檔，是他語氣焦急地說：「4月初還有兩家公司要對帳，下週國稅局要找我，因為快1億元了，我不知道怎麼處理。」疑似擔心逃漏稅的事情被抖出。

針對爆料，賓賓哥透過經紀公司回應：「所有與團隊、相關集團之交易、帳務與營運行為，皆依法辦理，相關稅務申報亦完全依照法規進行，經得起任何主管機關與社會大眾的檢視，絕無逃稅或違法情事。」強調爆料內容與事實不符，已經嚴重影響個人名譽，「對此，我們已完成相關事證蒐集，並正式委由律師團隊啟動法律程序，對散布不實資訊者追究一切法律責任，絕不姑息。」

聲明中強調，「賓賓哥深知自己身為公眾人物，始終謹守分寸，將心力專注於社會公益與正向影響。至於私人感情生活，向來低調、不願多做描述，亦與公益事務及社會責任無直接關聯，文中相關爆料亦有諸多不符實際情況之處，基於對家人與相關人士的尊重，將不再另行贅述。懇請外界將關注焦點回歸於對社會有實質貢獻的事務上，感謝理解與關心。」

