賓賓哥遭爆賣假佛牌「坑粉」！受害者損失金額恐破億 本人反擊了

「公益網紅」賓賓哥遭爆料斂財。翻攝賓賓哥臉書

「公益網紅」賓賓哥（江建樺）近來爭議連環爆，除了直播中曝光性侵案被害者身分、動手毆打老翁吃上官司外，上月底陪同魔術師進校園演講時擅自開直播，更遭台中市長盧秀燕怒斥「白目」並下令封殺。如今賓賓哥又被指控，長期以公益、宗教之名販售泰國佛牌、古曼童斂財，涉嫌販售假貨、話術操控，受害金額累計恐破億元，對此，他也回應了。

話術操控粉絲 VIP制度遭控吸金

據《鏡週刊》報導，賓賓哥憑藉公益形象取得信任，販售價格從數千元暴漲至數十萬、甚至上百萬元的佛牌與古曼童，宣稱經「師父加持」可轉運、保平安、甚至具投資價值，並設立「VIP 群組」，要求每月消費滿5萬元即可入群，承諾報彩券、股票明牌。2名受害者分別投入數百萬至上千萬元，卻發現買到疑似假貨、斷頭古曼童。

賓賓哥近來爭議不斷。翻攝賓賓哥臉書

受害者控公審霸凌 牽扯性騷風波

甚至有高齡粉絲為此傾家蕩產、賣房離婚，若棄標或質疑，還會遭賓賓哥公開羞辱、公審，甚至被逼下跪道歉。此外，賓賓哥也被指利用話術煽動粉絲「代為出征」，製造網路霸凌，他與台中校園合作的魔術師捲入性騷爭議後，竟在其直播中訕笑、抹黑被害者，導致對方遭大量粉絲攻擊、幾近輕生，圤智雨出面聲援後，反遭賓賓哥反控抹黑、恐嚇。

本人反擊指遭抹黑 強調不怕檢視

對此，賓賓哥回應，「佛牌是真是假，不是靠喊話，也不是靠帶風向決定，而是靠事實、來源與專業站得住腳。他願意把所有事情攤在陽光下檢視，因為清白的人不怕被看見。」他強調，佛牌生意競爭激烈，「有人做正當生意，有人卻選擇走歪路，透過爆料、抹黑、操作輿論來打擊對手。媒體若照單全收爆料內容，有可能是被人利用，自己不怕競爭，也不怕討論，但拒絕被抹黑。」



