賓賓哥遭爆「斂財上億」 他揭佛牌生意內幕喊冤

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「賓賓哥」江建樺近來有不少爭議，日前他遭爆多名粉絲控他疑似利用信任，透過直播販售劣質泰國佛牌、古曼童，涉嫌斂財金額高達上億元，傳受害者逾10人求償無門。對此，賓賓哥則點出佛牌生意內情。

賓賓哥爭議不斷。(資料照，記者潘少棠攝)

賓賓哥認為佛牌真偽不是靠帶風向決定，而是靠事實、來源與專業站得住腳。他不諱言點出，佛牌生意競爭本來就殘酷，有人做正當生意，有人卻選擇走歪路，透過爆料、抹黑、操作輿論來打擊對手，並說自己不怕競爭，也不怕討論，但拒絕被抹黑。而他近期持續做公益，還在社群上分享背上滿滿拔罐出痧。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

「冬至」轉運回氣最佳時間點！ 12生肖「2026好命」搶先機

館長進軍中國抖音踢鐵板 首度開播就吃癟

濱崎步再出手！上海無人演唱會高清照曝光 正面打臉中國「只是彩排」

Dora衰捲小三風暴 鬆口證實離開樂天女孩

