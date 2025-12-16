賓賓哥遭爆「賣聖物賺破億」粉絲燒光退休金崩潰！本人親回應了

娛樂中心／綜合報導



公益網紅「賓賓哥」近日爭議連環爆出，遭到週刊指有粉絲爆料其販售佛牌、古曼童等「聖物」品質令買家質疑，價格合理性也受到關注，週刊更稱賓賓哥「撈金破億」，誇張數字遭受外界討論，對此，賓賓哥本人則公開自己說法，親回應「佛牌真偽」的背後真相，社群貼文也曝光自己心境變化了。









賓賓哥日前被控販賣「聖物」品質與價格合理性。（圖／翻攝自臉書@江建樺）





「賓賓哥」遭到《鏡週刊》報導，提及其販售佛牌、古曼童給粉絲，每個月消費5萬者可以加入VVIP群組，賓賓哥甚至會在群組「報明牌」稱「帶大家把錢賺回來」，且訊息是不定期發布、隨即收回的「有緣分享」，有粉絲透露自己砸了百萬退休金，甚至有人狂燒千萬，還賣房更影響家庭，除此之外，粉絲更質疑賓賓哥販售「聖物」品質和價格合理性，報導還稱賓賓哥賺進破億。

賓賓哥本人親自回應近期爭議，表示「清白不怕被看見」。（圖／翻攝自臉書@江建樺）

面對爆料，根據《聯合新聞網》報導，賓賓哥本人做出回應，他透露佛牌真偽不是靠「喊話」、「帶風向」來決定，要靠事實、來源與專業站得住腳，稱自己願意把所有事情「攤在陽光下檢視」，認為清白不怕被看見，賓賓哥提到佛牌生意的競爭本來就是殘酷的，有人選擇正當做生意，但有人卻「走歪路」以爆料、抹黑、操作輿論等方式打擊對方，賓賓哥表明自己不怕競爭也不怕討論，但拒絕「被抹黑」，表達自己的立場。從賓賓哥社群則能看到他於14日曾經發文曬出拔罐照，喊出自己心聲：「週一心酸人生改變求助老師，賓賓哥心酸心情用心前進台南。」。

賓賓哥近日曬出拔罐背影，喊曝「超酸真心」。（圖／翻攝自臉書@江建樺）









