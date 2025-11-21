賓賓哥遭開罰13萬！鞠躬道歉認「友人刻意隱瞞」：尊重校方提告

賓賓哥針對校園直播未成年一事正式道歉。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）





公益網紅賓賓哥（本名江建樺）近日擔任魔術師王元照（可樂）在台中某國中生涯講座時的神秘嘉賓，但卻未經校方同意直播未成年學生，讓校長當場出面制止活動，事後賓賓哥透過直播控訴學校老師知道要直播一事，還取得校方致贈感謝狀，但遭到校方火速打臉，表明他自行取走感謝狀，並已向警方報案，完成提告手續， 台中市社會局也將依法開罰13萬元，對此，賓賓哥今（21）日也發布聲明鞠躬致歉。

賓賓哥表示：「針對昨日前往台中某中學參與公益演講時的直播爭議，在此向所有受影響的師生、家長及校方，致以最誠摯的歉意。」強調此次事件是因「因溝通細節誤差與現場處置不夠周全」才引發誤會，自己也將直面問題，向大家說明情況並承擔相應責任。

對於直播未成年挨轟一事，賓賓哥則表示：「因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一連串的錯誤行為，並帶給大家困擾。」他提及事前自己的團隊負責人曾與校方負責人進行線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，而校方當時並未提出異議，僅提醒遵守校園秩序。

如今發生爭議，賓賓哥認為雙方可能在溝通中「直播拍攝範圍」、「現場執行細節」沒能達成更精確的共識，才會導致校方在接收到匿名舉報後，對於團隊直播行為產生誤解，並為此向校方再度表示歉意。

至於事後直播引來謾罵一事，賓賓哥則強調，在事後開啟直播並非有意激化矛盾，「而是當時演講被突然終止，現場傳出多種不實猜測，甚至有聲音將事件與此前的網絡爭議綁定」，並針對過程中情緒激動且言詞不得體一事致歉，而關於先前遭到台中市長盧秀燕痛批「白目」，並強調未來將不再與兩人進行合作一事，賓賓哥也表示：「對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。」

針對整起風波，賓賓哥經紀公司也發聲：「因為友人刻意隱瞞，賓賓哥並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一連串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於後續校方要提告只能尊重對方。」

賓賓哥完整道歉聲明

大家好，我是賓賓哥。針對昨日前往台中某中學參與公益演講時的直播爭議，在此向所有受影響的師生、家長及校方，致以最誠摯的歉意。此次事件因溝通細節誤差與現場處置不夠周全引發誤會，我願意直面問題，向大家說明情況並承擔相應責任。

首先，因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於直播中意外拍攝到未成年學生的問題，我深感自責。此次受邀到校園分享公益理念，初衷是希望透過直播讓更多人關注弱勢群體協助，但在現場互動中，未及時規避學生鏡頭，導致部分未成年學生意外入鏡，可能侵犯了孩子們的隱私。事後我已第一時間通知團隊不得發表任何相關影片，並且進一步與側錄的粉絲溝通下架相關直播側錄片段，今後不論是校園還是任何有未成年人的場合，我都會提前規劃拍攝範圍，配備專人把控鏡頭，絕不再次出現類似情況，嚴格遵守未成年人保護相關規定。

其次，關於與校方的直播認知誤差，我願意還原事實：事前我方負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序。但或許是溝通中未就「直播拍攝範圍」「現場執行細節」達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解。對此，我承認自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，我再次向校方表示歉意。

至於事後開啟直播回應，並非有意激化矛盾，而是當時演講被突然終止，現場傳出多種不實猜測，甚至有聲音將事件與此前的網絡爭議綁定。為了避免謠言擴散，也為了向關心我的粉絲和公眾澄清「直播已獲校方初步同意」「未有意擾亂校園」的事實，我才臨時開啟直播說明情況，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。

一直以來，我深耕公益領域，始終以「傳遞善意、尊重他人」為原則，此次事件讓我深刻認識到，不論初衷如何，細節把控與充分溝通才是避免誤會的關鍵。今後我會更加嚴格要求自己，不論是公益活動還是公開分享，都會提前與合作方確認所有細節，制訂完善的執行方案，杜絕類似誤會發生。

最後，再次向所有因此次事件受影響的人說一聲「對不起」。感謝大家的監督與包容，也感謝校方願意與我溝通解決問題。我不會因這次誤會放棄公益之路，今後會以更謹慎、更負責的態度開展活動，也希望大家能繼續監督我的行為，與我一同傳遞社會善意。

致歉人：賓賓哥

發布日期：2025/11/21

