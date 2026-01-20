賓賓哥頻陷爭議「佛牌遭退貨700萬」 宣布暫停直播原因曝

娛樂中心／綜合報導



過去以公益直播起家的網紅賓賓哥（江建樺 ），近期爭議不斷，包括在台中校園違規直播，以及遭質疑透過公益方式斂財；此外，網紅圤智雨也曾質疑他銷售的佛牌真實性。雖然賓賓哥後續出面解釋，仍影響消費者信心，虧損已達700多萬元。對此，賓賓哥也宣布將暫停直播，並透露原因。

根據《TVBS》報導，賓賓哥先前遭控訴透過直播販售劣質泰國佛牌，斂財金額高達上億元。他無奈表示：「真的那麼好賺我早就退休了。」他解釋，佛牌屬於老料、古董級別，成本動輒數十萬元甚至上百萬元，加上稅金與收藏市場行情，其實並非外界想像中的暴利生意。他也坦言，在時機最好時，1個月約可賺200多萬元。



賓賓哥解釋佛牌來源與其利潤並非外界想像中高。（圖／翻攝賓賓哥臉書）賓賓哥指出，自己銷售四面佛與泰國佛牌，皆親自赴泰國接洽、進貨，成本本就偏高，再加上依法申報稅務、開立發票。面對外界爭議，他坦言自己反而多次勸粉絲暫時不要購買，並強調可先到佛堂參拜、感受信仰，「有感應再來買，不然我解釋這些抹黑也很累。」



針對身上20多件官司，賓賓哥聲稱多數已獲不起訴。（圖／翻攝賓賓哥臉書）針對外界攻擊，賓賓哥表示將暫停直播，並說明過去為了維持營運與流量，直播時間不斷拉長，如今甚至需維持13到14小時，但成效卻不如以往。他感嘆：「現在客源嚴重分散，加上價格戰，很多時候賣東西反而是賠錢。」賓賓哥指出，2025年度至今已虧損約700多萬元，主因在於大量退貨與高額進貨成本壓力。此外，針對自己身上背負的27條官司，賓賓哥表示已有多起案件獲不起訴處分，並重申自己從未因追求流量而刻意製造爭議。

