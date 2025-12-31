賓賓哥高價賣宗教商品年營業額上億 逃漏稅手法曝光！遭國稅局盯上焦慮發聲了

賓賓哥被爆高價賣宗教商品。翻攝臉書

網紅賓賓哥爭議不斷，過往靠著公益、行善形象受矚目，但被踢爆正職是販售泰國引進的佛牌、古曼童等宗教產品，且售價不便宜，年營業額粗估至少上億元，但卻疑似未報稅，因而遭到檢舉。

根據《鏡週刊》報導，賓賓哥以本名江建樺設立「泰霸有限公司」對外接案，同一地址還成立了「京江企業社」與「泰古殿有限公司」兩家公司。今年4月，有前員工向國稅局檢舉，指他長期高價販售泰國進口宗教產品，一尊聖物喊價到數十萬、甚至數百萬，且並非都有開立發票，被檢舉涉及逃漏稅。

賓賓哥喊冤被抹黑。翻攝臉書

粉絲出面踢爆 賓賓哥喊冤被抹黑

而跟賓賓哥買過商品的人，都會被拉進一個群組，但若每個月沒有買超過5萬元，就會被踢出，有人棄單遭言語霸凌。因此有些粉絲為了持續在群內與賓賓哥保持互動，每個月都砸錢買商品，甚至有粉絲因此賣房。對此賓賓哥曾反擊，表示自己都是遭到抹黑。

還有粉絲以現金交易後，發現商品品質與原先認知不符，要求處理時卻發現自己的交易紀錄竟已被賓賓哥團隊刪除，疑似也是賓賓哥逃稅手段。報導中指出掌握一段錄音，賓賓哥焦慮表示自己已被國稅局盯上，且金額約1億元，不知怎麼處理。



