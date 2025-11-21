「賓賓哥」事件嚴重了！中市府罰13萬+警方出手 下架7影片

即時中心／林韋慈報導



網紅賓賓哥（江建樺）日前在台中某國中違規開直播，遭台中市長盧秀燕怒批「白目」之後，中市府還查出，相關直播內容已被江建樺上傳多個平台，台中市數位發展局會同警方向網路內容防護機構（iWIN）、財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC ）提出檢舉，並同步向社群平台檢舉請求下架。截至目前，已移除賓賓哥Tiktok、Treads、Youtube等平台的7支影片。

台中市某國中19日邀請魔術師王元照演講，王私邀網紅「賓賓哥」江建樺一同參加，但「賓賓哥」卻在現場違規開起直播，更當場爆出不當發言，當時校長王蒲寧緊急出面制止，但相關過程卻已經播放出去，引發軒然大波。

台中市教育局指出，該校僅邀請王元照先生到校演講，並未邀請江建樺（賓賓哥）。王元照於演講前僅聲稱會邀請「神秘嘉賓」到場激勵學生，但校方早於11月13日以文字訊息明確告知「不得直播」，講座現場亦再次強調禁止直播。



台中市社會局長廖靜芝則指出，講師王元照事前明知不能直播，卻又擅自帶人進入，而且還在演講過程中使用涉及性別的不當言語，違反兒少法第49條，將裁處10萬元罰鍰；江建樺明知不得直播仍拍攝，還上傳兒少影像，分別違反兒少法第49及第69條，將各裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。



此外，江建樺對外宣稱「獲致贈感謝狀」，校方強調，感謝狀是當日應王元照要求臨時製作，強調「從未將該感謝狀授予江建樺」，對此，校方已向警方報案並完成提告程序。















