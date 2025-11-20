「賓賓哥」國中校園直播惹議 國教盟：侵害兒少隱私與安全

在國際兒童人權日前夕，網紅「賓賓哥」在國中未經允許開直播引發熱議。國教行動聯盟對此發布新聞稿指出，台灣必須嚴肅面對兒少在數位時代的風險，未經同意直播可能侵害兒少隱私與安全，家長也應避免在社群媒體上過度公開孩子的影像，尊重兒童權利。

網紅賓賓哥昨日於台中市中山國中參與校園活動時，未經校方及家長同意，逕自在校園活動中開啟直播，將現場國中生與校園畫面對外公開，校長當場制止並要求道歉，校方事後也聲明未曾授權公開直播，並要求相關影片下架。

國教盟表示，未經同意直播、散布可辨識的兒少影像，無論動機多「善意」或包裝成「公益」，本質上都可能侵害兒少隱私與安全。國教盟強調，未成年人並非只要「本人說可以」就能任意被拍攝、直播，成年人與學校對兒少有更高的保護義務，必須依兒少最佳利益原則審慎衡量風險，而不是把決定與後果丟給孩子自己承擔。

國教盟亦示警，兒少使用社群媒體與直播服務的比例逐年攀升，一旦影像被下載、轉傳、惡意剪輯，即使原始影片下架，網路上仍可能留下無法完全刪除的足跡。呼應國際兒童人權日，台灣必須嚴肅面對兒少在數位時代的新型態風險，建請教育部與地方教育局儘速訂定「校園數位人權保護規範」，並編寫教材教育學生關於肖像權、隱私權及拒絕被拍攝的權利。

國教盟認為，政府應檢視兒童及少年福利與權益保障法、個人資料保護法等相關法制，明確規範未經同意直播與散布兒少影像的責任，並要求平台建立針對兒少影像的快速檢舉與下架機制。

國教盟呼籲，學校與家長會應共同討論班級合照、活動照片、宣傳影片與社群貼文，如何兼顧學生表意權與隱私保護；家長在個人社群上也應避免過度公開孩子可被辨識的影像與敏感生活細節，真正尊重兒童權利，不是讓孩子「想上鏡就上鏡」。

