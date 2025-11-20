「賓賓哥」在台中學校開直播 盧秀燕：已違個資法會有法律行動

市長盧秀燕表示，網紅「賓賓哥」已違反個資法，會有法律行動。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市中山國中昨邀請魔術師王元照演講，王私邀網紅「賓賓哥」到場，而「賓賓哥」未經學校同意下，大開直播，還有不當發言，造成風波。市議員蔡耀頡今天在市議會要求市府要拿出態度及作為，要力挺學校，要對網紅有法律行動。市長盧秀燕表示，網紅主要的生計是來自活動的代言、演講、拍片，台中市不會用他，其次，要求影片下架，不下架會有法律行動，第三，該名網紅已違反個資法，市府會有法律行動，正研究開罰的法條適用。

廣告 廣告

盧秀燕表示，總而言之，市府態度非常明確，因為校園孩子是市府最保護一塊，這就是會有孩子個資保護法令，而且校長是有概念，校長已明確表示不可以拍，但這個人投機，他不能拍，找朋友拍，有人說是波及朋友，這個情況下，沒有僥倖，兩人都不會用。

教育局長蔣偉民表示，教育局有幾個作法，首先要求學校聘請校外人士至學校，要嚴格審查及權利、義務的釐清，其次，家長及網友的撻伐，會維護校方權益，如提告學校，教育局會挺身而出，其次，督促影片下架及網紅道歉，若學校日後遇到什麼問題會主動協助學校。

【看原文連結】

更多自由時報報導

網紅「賓賓哥」台中校園開直播挨轟！ 盧秀燕斥白目「永不錄用」

賓賓哥台中校園直播挨轟 王婉諭列黑歷史批：用公益換流量變現

獨家》有中國身分證！已註銷逾50人國籍 中配難割捨也被除籍

報復？曾斥台中市府「瀆職」 屏東賓士車竟收台中機車超速罰單

