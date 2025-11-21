「賓賓哥」慘了！「假公益、真斂財」疑涉非法勸募新北要查了

記者莊淇鈞／新北報導

台中市某國中前天（19日）邀請魔術師王元照演講，不料王卻私下邀網紅「賓賓哥」（本名江建樺）到場擔任神秘嘉賓，賓賓哥在未經學校同意下，大開直播還出現不當發言造成風波。台中市長盧秀燕震怒，宣布2人永不錄用，並裁處「賓賓哥」13萬元罰鍰，命其限期移除內容、下架。對於賓賓哥遭控「假公益、真斂財」的部分，衛生福利部也已發函「賓賓哥」團隊所在的新北市府，要求調查釐清，並依法處理；新北社會局稍早也回應，待收到公文後，將依法調查。

時代力量黨主席、前立委王婉諭在臉書上發文指出，「賓賓哥」是公益網紅，自稱「法師」，有著大量黑歷史，不僅曾跑到醫院直播，更斷定病患「僅剩兩週可活」；與性侵被害人開直播卻未去識別化，讓被害人身分、住處曝光；宣稱受警政署邀約合作進行公益，卻遭警政署打臉。

王婉諭更說，「賓賓哥」最讓人質疑的是遊走在非法勸募邊緣，常以個人或公司名義，透過他上千人的 LINE 群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址，呼籲衛福部與新北市府應介入徹查。

衛福部說，經調查確認賓賓哥的「泰霸團隊」位於新北市，依「行政罰法」規定，函請新北市政府調查釐清，確認相關行為是否已違反「公益勸募條例」等法規，如有涉及違法情事，將會依法處理。

新北市社會局表示，待收到衛福部公文後，將依中央指示依法調查，若有違反公益勸募條例，將依公益勸募條例法第24條辦理，可以新台幣4萬元以上，20萬元以下罰鍰，並公告姓名、名稱、違規事項及其處罰；經再制止仍不遵從者，得按次連續處罰。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

