賓賓哥「慘賠700萬」背27條官司！暫停直播內幕全曝光

網紅賓賓哥今（20）日出席媒體餐敘，分享一路走來投入公益行動的階段性成果，另外針對被控斂財、高價賣佛牌、在學校直播爭議，以及被控隱婚外遇、逃漏稅等違法行為，現身一一回應。透露身上仍有多起訴訟案件，其中23件來自個案因為他拒絕幫助，沒拿到錢提告違反肖像權，加總有27條官司，委請律師處理中。

賓賓哥指出，為了維持營運與流量直播時間不斷拉長，過去1天直播10小時，如今甚至必須拉長至13到14小時，但成效卻不如以往：「現在客源被嚴重分散，加上價格戰影響，很多時候賣東西反而是賠錢。」

賓賓哥經營南傳佛教相關聖物，包含四面佛與泰國佛牌，強調皆親自赴泰國接洽、進貨，成本本就偏高，再加上稅務依法申報、開立發票，營運負擔更重。坦言自2025年至今，已虧損約700多萬元，平均每個月賠200萬元，主因為大量退貨與進貨的成本壓力。

目前決定暫時停止直播，需要購買者可至佛堂購買：「價格戰其實等於犧牲品質，但宗教信仰不是可以這樣操作的。」面對網路攻擊與抹黑，他選擇不加入戰局，寧可暫時停播，也不願讓信眾因低價而買到品質不佳、失去信仰依靠的物件。

對籲外界控訴他「海撈暴利」，賓賓哥澄清：「如果真的那麼好賺，我早就退休了！」他說佛牌屬老料、古董級別，單件成本動輒數十萬甚至上百萬，加上稅金與收藏市場行情，並非外界想像的暴利生意。至於負面新聞有影響到銷量嗎？賓賓哥否認，更多次勸粉絲暫時不要購買，先到佛堂參拜、感受信仰：「有感應再來買，不然我解釋這些抹黑也很累。」



