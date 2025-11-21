「賓賓哥」招搖撞騙溫床？ 王婉諭點關鍵原因：已過時很久了

王婉諭今po文提醒衛福部，像「賓賓哥」這樣的公益網紅有生存空間，代表我們的社會福利制度。（翻攝江建樺臉書）

台中市中山國中日前舉辦演講活時，網紅「賓賓哥」江建樺以神祕嘉賓身分現身，卻在學校未授權下開直播，他與校方數次隔空互槓後，終於在今（21）日鞠躬道歉。先前點出賓賓哥是假公益真套利網紅的時代力量黨主席、前立委王婉諭，她今天再度po文，指台灣對於「貧窮定義」已過時很久、很久了，現在至少有250萬的貧窮黑數，是得不到國家協助的，「這才是讓『賓賓哥』可以招搖撞騙的溫床。」

賓賓哥靠著多部「公益」影片累計數十萬粉絲，不過近日卻爆出校園直播爭議事件。王婉諭昨天po文，分析賓賓哥平常就是拿著大把現金，到處去「救濟」弱勢。「但只要查看看就知道，他根本就是用『公益』在換流量變現。」

廣告 廣告

王婉諭今天再度po文提醒衛福部，像「賓賓哥」這樣的公益網紅有生存空間，代表我們的社會福利制度，一定有可以更好的地方。如果國家能給弱勢更多支持，相信網路上各種「賓賓哥」也會無所遁形。

王婉諭強調，台灣對於「貧窮定義」已過時很久、很久了。目前台灣的貧窮率大概只有7%，遠低於先進國家，甚至只有日、韓等國的一半。「但這不是因為我們沒有貧窮問題，而是因為我們對於『貧窮』的定義，完全沒有與時俱進。」

王婉諭依據相關統計，發現現在台灣低收入戶有50萬人，但如果從法定最低生活費標準來看，卻有將近300萬人低於門檻。這代表，我們至少有250萬的貧窮黑數，是得不到協助的。「這才是讓『賓賓哥』可以招搖撞騙的溫床。」

最後王婉諭強調，社會救助法已15年沒修法，希望朝、野可以正視民團訴求加速修法，更期盼衛福部可以正視社會的現況、聽見民團的聲音，拿出行政院的版本。「比起普發現金，這些弱勢者，更需要政府全面的支持。解決貧窮問題，才是根絕『賓賓哥』的最佳解方。」

更多鏡週刊報導

校方曬對話證據打臉賓賓哥！再曝奪感謝狀惡行 已報案提告

遭台中市長盧秀燕封殺 賓賓哥回嗆：有搞清楚狀況？

中日緊張關係！台日以前沒現在這麼好 黃暐瀚提關鍵事件：震驚了日本人