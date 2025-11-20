賓賓哥「校園直播」挨轟 批校長不適任 嗆告老師

台中西屯一間國中19日下午邀請魔術師可樂進行生涯演講，他找來網紅直播主賓賓哥以神秘嘉賓身分出場，但演講過程疑似未經同意開直播。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）





台中西屯一間國中，昨（19）日下午邀請魔術師可樂進行生涯演講，他找來網紅直播主賓賓哥以神秘嘉賓身分出場，演講過程疑似未經同意開直播，校長火大出面制止。賓賓哥指控，當下是因為有人打電話惡意檢舉，校長才會中斷活動，更強調老師有同意直播。有家長說要告他，賓賓哥更反嗆要告就告，沒在怕，因為是老師先答應的，他再來告老師。

網紅賓賓哥與魔術師可樂，演講中拉學生上台，一開口就問有沒有用抖音，現場同學大笑，校方看了火很大。

國中校長vs.網紅直播主賓賓哥vs.魔術師可樂：「（孩子你先下去），為什麼，（我們沒有授權讓你們可以對外直播）。」

校長衝上台，拿走學生的麥克風，痛斥2人未經授權就直播。國中校長vs.網紅直播主賓賓哥vs.魔術師可樂：「你連續一直打，當然人家校長會發飆。」

而賓賓哥在禮堂外繼續直播，痛批有人不停檢舉，還一路講到高鐵站。網紅直播主賓賓哥：「這種校長不應該帶學生，我覺得要看事情，而不是檢舉。」

賓賓哥把矛頭指向校長，回家後收到校方訊息，表示有家長要提告，他這樣說。

網紅直播主賓賓哥：「就告，我沒有再怕，為什麼，因為有對話，是你老師答應的，我再來告老師。」

事發昨（19）日下午台中西屯一間國中，校方請來協助小翁立友康越回台的魔術師可樂進行生涯輔導演講，找來賓賓哥當神秘嘉賓，疑似未經同意就直播，引發爭議。

網紅直播主賓賓哥：「他告知賓賓哥今天無特教班，所以可以拍，可以錄影可以直播，但是有一個原則，從後面拍。」

事件延燒一天，賓賓哥開直播回應，當天有和校方致歉，並秀出可樂與老師的對話內容，強調直播這件事雙方都同意。但校方發聲明，表示演講前有明確拒絕直播。

網紅直播主賓賓哥：「我沒有說我不對，我說雙方都有錯，因為學校有答應我們。」

賓賓哥認為是雙方的溝通傳達出問題，同時認為校長的處理方式太過激動。但過去賓賓哥捲入不少爭議，這回因為直播未成年再次登上新聞版面，負面事蹟再添一筆。

