「賓賓哥」涉非法勸募！衛福部發函新北調查 社會局回應了

新北市社會局收到公文後，將展開徹查。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）





網紅「賓賓哥」爭議事件不斷，近日現身台中某校園內直播，當場被校長制止，台中市長盧秀燕也放話將採取法律行動，衛生福利部也已發函「賓賓哥」團隊所在的新北市府，要求調查釐清，並依法處理；新北社會局稍早也回應，待收到公文後，將依法調查。

時代力量黨主席、前立委王婉諭在臉書上發文指出，「賓賓哥」是公益網紅，自稱「法師」，有著大量黑歷史，不僅曾跑到醫院直播，更斷定病患「僅剩兩週可活」；與性侵被害人開直播卻未去識別化，讓被害人身分、住處曝光；宣稱受警政署邀約合作進行公益，卻遭警政署打臉。

王婉諭更說，「賓賓哥」最讓人質疑的是遊走在非法勸募邊緣，常以個人或公司名義，透過他上千人的 LINE 群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址，呼籲衛福部與新北市府應介入徹查。

對此，衛福部上午回應，經調查，「賓賓哥」的「泰霸團隊」位於新北市，依「行政罰法」規定，函請新北市政府調查釐清，確認相關行為是否已違反「公益勸募條例」等法規，如有涉及違法情事，將會依法處理。

至於新北市社會局也指出，待收到衛福部公文後，將依中央指示依法調查，若有違反公益勸募條例，將依公益勸募條例法第24條辦理，可以新台幣4萬元以上，20萬元以下罰鍰，並公告姓名、名稱、違規事項及其處罰；經再制止仍不遵從者，得按次連續處罰。

