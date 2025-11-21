「賓賓哥」白目開直播還硬凹 中市府怒開罰未來不再邀請參加活動

賓賓哥直播鬧大，台中市長盧秀燕宣佈開罰。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市中山國中19日邀請魔術師王元照演講，王私邀網紅「賓賓哥」江建樺參與，「賓賓哥」大開直播，活動中王元照有不當發言，遭校長王蒲寧緊急出面制止，相關過程全放送，引發軒然大波；賓賓哥昨(20日)又開直播秀不完整對話截圖，誤導學校老師同意直播，中山國中火速澄清被「斷章取義」外，台中市長盧秀燕上午怒斥兩人違法違規事實明確宣佈開罰，依違反兒少法，王元照有涉性別不當言語開罰10萬，賓賓哥違不得直播、上傳兒少影像，各罰10萬及3萬。

盧秀燕強調，昨日事件傳出後，教育局及法制局第一時間趕到學校了解協助後續處理，市府跨局處開會確認兩人行為是否違法，釐清後兩人的確違法違規，市府會開罰；基於學生隱私須受保護，市府除要求兩人須下架當天直播拍攝影片，其他有轉載影片也須下架，已連繫各網路平台協助下架，持續追蹤是否所有影片下架，保護學生優先。

社會局長廖靜芝指出，講師王元照事前明知不能直播，卻又擅自帶人進入，且演講過程有使用涉及性別的不當言語，違反兒少法第49條，將裁處10萬元罰鍰；賓賓哥江建樺明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，各違反兒少法第49及第69條，將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

盧秀燕另批評，校方有明確告知不能直播，但19日演講時仍擅自直播，未依學校要求，有違法違規，甚至拿走感謝狀還秀出來，是「非常不道德的行為」，重申台中市政府是非常龐大的組織，未來不會邀請兩人參加市府所有舉辦的活動。

