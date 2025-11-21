「賓賓哥」直播爭議延燒！遭控遊走非法勸募 衛福部介入要查了

衛福部今（21）日表示，經查確認賓賓哥團隊位於新北市，依行政罰法規定，函請新北市政府調查釐清。衛福部示意圖。游騰傑攝



網紅「賓賓哥」在台中某國中違規直播引發爭議，王婉諭指「賓賓哥」長期以公益包裝流量變現、遊走在「非法勸募」的邊緣，呼籲查辦。衛福部今（21）日表示，經查確認該團隊位於新北市，依行政罰法規定，函請新北市政府調查釐清，如有違法情事，將依相關法規續處。

衛福部指出，經政府許可的公益勸募活動，相關資訊皆會登載於公益勸募管理系統，民眾可透過系統查詢，民眾在捐款前，可留意有無勸募許可文號。

王婉諭昨天發文提到，賓賓哥常遊走在非法勸募的邊緣，依據《公益勸募條例》，只有特定的法人團體（如社會團體、財團法人、宗教法人、學校等）才能發起或舉辦公益勸募活動。賓賓哥卻常常以個人或公司名義，透過上千人的 LINE 群組，向粉絲募集物資或款項，要求粉絲自行購買並將物資寄送到指定地址。

王婉諭並指出，也許賓賓哥口中的「公益」，多少還是有幫助到人的時候。但是，他打著公益之名，可以到處招搖撞騙抓流量，是不是才是更大的問題？放任這種「公益網紅」利用社會的善意來斂財，更可能會造成孩子們錯誤的理解。主管機關應全面介入查辦，大家也要睜開眼睛，看清楚誰才是從「公益」中獲利的人。

