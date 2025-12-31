「賓賓哥」遭爆已婚有粉紅知己 發聲反擊了

賓賓哥近日遭爆已婚卻有粉紅知己。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）





公益網紅「賓賓哥」（江建樺）近期爭議不斷，不僅被指控透過直播販售劣質泰國佛牌及古曼童，涉嫌斂財上億元並逃漏稅，近日又傳出已婚卻有粉紅知己。對此，他也出面回應反擊。

除了稅務爭議外，賓賓哥的感情生活也被關注。根據《鏡週刊》報導，他身邊常有一名關係親密的女子相伴，兩人互動曖昧，經常互穿衣物並配戴情侶款飾品，甚至被粉絲暱稱為「大嫂」。不過，賓賓哥早已有婚姻，外界質疑其婚外情。

賓賓哥回應爭議風波

對此，賓賓哥透過經紀公司發布聲明表示，所有與團隊及相關集團的交易、帳務及營運行為均依法辦理，稅務申報完全依規定進行，「經得起任何主管機關與社會大眾的檢視，絕無逃稅或違法情事。」

聲明中指出，近期爆料中有多項內容與事實不符，涉及惡意拼湊、誤導大眾，對公司商譽與個人名譽造成重大損害。他已完成相關事證蒐集，並委由律師團隊啟動法律程序，追究散布不實資訊者的法律責任。

賓賓哥也強調，身為公眾人物，他始終謹守分寸，將心力專注於公益與正向影響，私人感情生活向來低調，與公益及社會責任無直接關聯，相關爆料多與事實不符。基於對家人及相關人士的尊重，他將不再多作說明，並呼籲外界將關注焦點回歸於對社會有實質貢獻的事務上。

事實上，賓賓哥先前曾被爆販售假佛牌並斂財，預估金額破億。當時他也出面澄清，強調佛牌真假應以事實、來源與專業判定，而非靠喊話或帶風向。他也直言，佛牌生意競爭激烈，有人做正當生意，也有人選擇走歪路，透過爆料、抹黑及操作輿論打擊對手。如今，賓賓哥又遭遇桃色風波，使其名譽再度受損，他也再度發聲為捍衛自己的清白。



