賓賓哥「開抖音直播國中生」校長制止衝突畫面曝！本人喊：要告就告

娛樂中心／巫旻璇報導

TikTok 上以「公益網紅」聞名的賓賓哥（江建樺），日前在校園演講時未經許可便直播，畫面中出現未成年學生，因而遭校長當場制止並嚴正譴責，要求他向學生和家長公開道歉。事後，學校也發布聲明，指出其行為不當並說明事件始末。隨著爭議持續延燒，賓賓哥也回應了。





賓賓哥擅自「開抖音直播國中生」！校長當場制止衝突畫面曝…本人竟嗆：要告就告

賓賓未經同意私自將演講畫面放上TikTok直播，引發家長投訴。校長得知後立刻衝上台前中止活動。（圖／翻攝自圤智雨threads）

台中市一所國中19日邀請魔術師王元照進行公益演講，未料現場突現「神秘嘉賓」網紅賓賓哥（本名曾智賓），賓賓未經同意私自將演講畫面放上TikTok直播，引發家長投訴。校長得知後立刻衝上台前中止活動，嚴正指出「沒有授權直播」，並當場要求道歉：「用這樣的方式，讓我們的孩子陷入危機當中」。

校方事後也還原整起過程指出，當天的講座原本僅安排魔術師王元照分享，王元照在活動前曾詢問「是否能同步直播」，但校方明確表示不允許。未料在講座後段，他臨時邀請賓賓哥現身，對方卻未告知也未取得同意就開始直播。校方強調，在接獲家長反映後，第一時間便上前制止，並要求兩人為擅自直播行為向學生與家長道歉，同時立即移除所有直播內容與拍到學生的影像，以避免持續造成影響。





賓賓哥在直播中回應，事前已詢問老師並獲得允許從後方拍攝、不會拍到學生臉部，強調「我們沒有照到臉、有對話紀錄」。他甚至在直播中反嗆「要告就告，我沒在怕」。（圖／翻攝自圤智雨threads）





網紅推手圤智雨也在社群上轉發賓賓哥直播片段，痛批：「賓賓哥開直播公審校長，不怕校方告怒嗆。」賓賓哥在直播中回應，事前已詢問老師並獲得允許從後方拍攝、不會拍到學生臉部，強調「我們沒有照到臉、有對話紀錄」。他甚至在直播中反嗆「要告就告，我沒在怕」，引起輿論撻伐。不少網友留言認為他不該在未經授權下擅自直播，更不應在鏡頭前對教育人員口出惡言；但也有粉絲替他抱不平，認為校方反應過度。另外，賓賓哥透過經紀公司表示，強調未來將更加謹慎。













