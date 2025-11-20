「賓賓哥」開直播嗆聲校長 盧秀燕：若不下架影片將採法律行動

網紅開直播嗆聲校長，台中市長盧秀燕力挺學校，若不下架影片、將採法律行動。（圖：中市府提供）

台中市一所國中生涯輔導講座，邀請魔術師王元照（可樂）演講，中途，網紅江建樺（賓賓哥）以神秘嘉賓身分現身，未經校方同意，逕行直播，校長制止，要求影片下架。市長盧秀燕今天上午（20日）說，兩人不遵守法紀，台中永不錄用，賓賓哥開直播嗆聲校長，對此，盧秀燕下午表示，若不下架影片，將採取法律行動。

台中市議會進行市政總質詢，網紅賓賓哥現身國中生涯輔導講座活動，未經校方同意，逕行開直播事件，成為藍綠議員質詢焦點，議員陳政顯上午質詢時，肯定校長即時制止傷害學校學生隱私的脫序行為，盧秀燕也說，破壞學校和學生隱私，我行我素，不管別人隱私，非常可惡，宣布不再邀請這兩人授課演講，台中永不錄用。下午，民進黨議員蔡耀頡質詢指出，網紅在未經學校同意下，逕行開直播，校長制止要求下架影片，反卻遭網紅嗆聲、網友出征，市府應該要有作為，力挺校長。

廣告 廣告

盧秀燕答詢表示，校方一開始明確表示，不可以拍，魔術師的行為投機，自己不能拍找其他人來拍。因網紅主要的生計來自活動代言、演講、拍片，她上午已宣布這兩人，台中市「永不錄用」。盧秀燕說，已要求下架影片，若不下架，市府將採取法律行動。目前正在處理相關法規，據她了解，兩人有違反孩童相關法規等，目前正在研究法律上的責任以及違反哪些法規，將採取法律行動。

教育局長蔣偉民表示，會要求各校，聘請校外人士入校，一定要嚴格審查並告知相關權利義務，家長與校長遭到網友撻伐，教育局會維護校長及家長權益，若有相關人提告學校，教育局會挺身而出，督促校方要求網紅下架影片。（寇世菁報導）