賓賓哥「10大罪狀」黑料全曝光！ 圤智雨認了：他會走到今天90%我害的

圤智雨整理出賓賓哥曾被他踢爆的「10大罪狀」，認了：「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的。」（資料圖／記者莊淇鈞攝影、翻攝自圤智雨Threads）

網紅推手圤智雨多次槓上網紅賓賓哥（江建樺），近期再踢爆對方以神秘嘉賓到台中某國中參與魔術師王元照的演講，甚至開啟直播，遭校長中斷制止,引起爭議。台中市長盧秀燕重批行為白目，宣布台中永不錄用倆人。而賓賓哥今（21日）發聲明鞠躬道歉。圤智雨今晚間整理出賓賓哥曾被他踢爆的「10大罪狀」，認了：「賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的。」

魔術師王元照受邀到台中某國中演講，同行的網紅賓賓哥因擅自開直播違規，遭校長中斷制止。(圖／翻攝自賓賓哥團隊YouTube)

圤智雨今在社群以「我害了賓賓哥的十件事」為題，並發文認了，賓賓哥會走到今天，百分之90是我害的，到底我做了哪一些事讓此人淪落到今天。圤智雨接著列出賓賓哥曾被他踢爆的「10大罪狀」：

1: 亞東醫院開直播，沒有醫生執照違反醫療法

2: 違法販賣吸鼻器，違反藥事法

3: 他在直播中探訪「性侵害」被害者，全程沒馬賽克保護，導致當事人長相與住處曝光

4: 內政部警政署邀請，要合作做公益，結果被警政署打臉

5: 古曼童不會降駕，賓賓哥沒有阿贊資格

6: 花蓮賑災事件盜圖

7: 賓賓哥公益人設翻車！直播還原「鬧翻AJ哥」始末

8: 賓賓哥爭議再+1！涉打白髮老翁影片曝光 對員工下「封口令」

9: 賓賓哥違反公益勸募條例，收取捐廟金

10: 賓賓哥做公益音檔喊「弄死她們」， 受害者漢娜傻眼怒發聲！

台中市長盧秀燕重批行為白目，宣布台中永不錄用倆人，而賓賓哥今發聲明鞠躬道歉。（圖／取自賓賓哥臉書）

圤智雨最後強調，如果我還把專訪聯訪也算進來的話，以及沒上新聞但是有破壞力的Podcast也算進來，我只能說不好意思，真的是我害你的，希望你繼續討厭我。

