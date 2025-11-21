賓賓哥2度道歉：友人刻意隱瞞 市府不埋單！校園開直播重罰13萬元

賓賓哥21日道歉。取自賓賓哥臉書



網紅「賓賓哥」參加台中市某國中活動擅自開直播惹議，賓賓哥事後嗆事前已和該校老師透過LINE溝通直播事宜，校方昨（20日）晚公布截圖顯示老師已明確表示「不得進行直播」；針對賓賓哥聲稱「獲本校致贈感謝狀」，校方指控是他未經同意擅自取走，已向警方報案，提告妨害名譽和竊盜罪。對此，賓賓哥21日發千字文二度道歉：「因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為。」

市長盧秀燕曾批賓賓哥「可惡又白目」，永不錄用。市府社會局21日說明，依校方通報之內容與直播片段，確認魔術師王元照於講座中不當語言及互動違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將裁處10萬元罰鍰。「賓賓哥」明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，違反兒少法第49及第69條，亦將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

廣告 廣告

市府教育局指出，該校僅邀請王元照先生到校演講，並未邀請江建樺（賓賓哥）。王元照於演講前僅聲稱會邀請「神秘嘉賓」到場激勵學生，但校方早於11月13日以文字訊息明確告知「不得直播」，講座現場亦再次強調禁止直播。

教育局說明11月19日講座當日，王元照及同行網紅江建樺無視禁令，仍未經同意擅自直播學生影像，校方當場予以制止，王元照於現場致歉。社會局進一步說明，王元照於講座中不當語言及互動違反《兒童及少年福利與權益保障法》第49條，將裁處10萬元罰鍰。

至於江建樺於11月20日直播中宣稱「校方同意直播」並非事實，其引用之截圖僅為11月11日的初步聯繫內容，屬錯誤訊息，校方於11月13日已聲明禁止直播。「賓賓哥」明知不得直播仍拍攝、上傳兒少影像，違反兒少法第49及第69條，亦將裁處10萬元及3萬元罰鍰，並命其限期移除內容、下架。

另江建樺20日直播中拿出校方感謝狀，教育局澄清，感謝狀係當日應王元照要求臨時製作，惟江建樺於講座中擅自直播違反兒少相關法令，校方從未將該感謝狀授予江建樺，該感謝狀係江建樺未經校方同意擅自取走，屬刑事竊盜罪，校方已向警方報案並完成提告程序。

賓哥關於校園演講直播事件的致歉聲明

各位關心這起事件的朋友、校方師生及家長們：

大家好，我是賓賓哥。針對昨日前往台中某中學參與公益演講時的直播爭議，在此向所有受影響的師生、家長及校方，致以最誠摯的歉意。此次事件因溝通細節誤差與現場處置不夠周全引發誤會，我願意直面問題，向大家說明情況並承擔相應責任。

首先，因為友人刻意隱瞞，本人並不知道校方不同意直播這件事，導致出現一聯串的錯誤行為，並帶給大家困擾。關於直播中意外拍攝到未成年學生的問題，我深感自責。此次受邀到校園分享公益理念，初衷是希望透過直播讓更多人關注弱勢群體協助，但在現場互動中，未及時規避學生鏡頭，導致部分未成年學生意外入鏡，可能侵犯了孩子們的隱私。事後我已第一時間通知團隊不得發表任何相關影片，並且進一步與側錄的粉絲溝通下架相關直播側錄片段，今後不論是校園還是任何有未成年人的場合，我都會提前規劃拍攝範圍，配備專人把控鏡頭，絕不再次出現類似情況，嚴格遵守未成年人保護相關規定。

其次，關於與校方的直播認知誤差，我願意還原事實：事前我方負責人員與校方負責人透過線上溝通，明確提及「將透過直播傳播公益演講內容」，校方當時並未提出異議，僅囑咐遵守校園秩序。但或許是溝通中未就「直播拍攝範圍」「現場執行細節」達成更精確的共識，導致校方在接到匿名舉報後，對直播行為產生誤解。對此，我承認自己在溝通中缺乏進一步確認的細心，未能提前與校方簽署明確的直播協議，也未在現場再次核實，最終引發爭議，影響了校園正常教學秩序，我再次向校方表示歉意。

至於事後開啟直播回應，並非有意激化矛盾，而是當時演講被突然終止，現場傳出多種不實猜測，甚至有聲音將事件與此前的網絡爭議綁定。為了避免謠言擴散，也為了向關心我的粉絲和公眾澄清「直播已獲校方初步同意」「未有意擾亂校園」的事實，我才臨時開啟直播說明情況，過程中可能因情緒略顯激動，言辭有不夠得體之處，同樣向大家致歉，對盧市長的指教更是虛心接受、會好好的自我檢討。

一直以來，我深耕公益領域，始終以「傳遞善意、尊重他人」為原則，此次事件讓我深刻認識到，不論初衷如何，細節把控與充分溝通才是避免誤會的關鍵。今後我會更加嚴格要求自己，不論是公益活動還是公開分享，都會提前與合作方確認所有細節，制訂完善的執行方案，杜絕類似誤會發生。

最後，再次向所有因此次事件受影響的人說一聲「對不起」。感謝大家的監督與包容，也感謝校方願意與我溝通解決問題。我不會因這次誤會放棄公益之路，今後會以更謹慎、更負責的態度開展活動，也希望大家能繼續監督我的行為，與我一同傳遞社會善意。

致歉人：賓賓哥

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人