賜予身心力量、啟示！作家平路親歷世界盡頭撰《南極·極南》：任何人去後，回來一定都不是原本那個人

擁有國家文藝獎、金典獎、金鼎獎多項殊榮的知名作家平路在去完被稱作「世界盡頭」的南極洲後，將16天的所見所聞融合生態觀察、自我探尋、南極探險家故事，撰成旅記《南極・極南》於近期出版。平路今（12日）上電台節目《新聞放鞭炮》表示，踏上南極所帶來的眼界驚嘆，會使人回想起孩時不對所有事物分門別類的單純。她直言，南極的磁場、力量和它帶來的啟示，每一個人去了以後回來，一定都不是原來的那個人。

平路說，因為地球暖化的關係，南極洲沿岸地方已經長時間沒有雪，真正到的時候，最先的感受看到滿山滿谷都是企鵝，畫面是那麼地可愛，但為遵守南極條約，必須距離牠們最少五公尺，部過企鵝並不怕人，所以會不知不覺走過來了，只要人站住不動就有機會近距離觀察。



平路強調，看到的每隻企鵝都非常可愛，動作都很笨拙、容易摔倒，而當時不只自己，所有同團的朋友幾乎都忘記了語言，因為語言、文字不夠用，只能張大嘴巴「啊！」地發出驚嘆聲。她說，後來明白那時驚嘆的意義重大，就像自己喜歡的一句話：「驚嘆是人類有別於其他生物的、唯一的能力。」



從到南極的第一眼至最後離開，平路直言自己時時在驚嘆，對自己意義深刻，所以在《南極．極南》書裡寫到，那段經驗使她想起每個人在孩時，都對世界無以名狀、不懂分類何為好壞或喜惡，就像是回到那種單純的狀態。



平路提到，整趟南極旅行結束，在飛機機窗上俯瞰南美洲、安地斯山脈時，一邊是智利，另一邊是阿根廷，讓人想起在南極的感悟，即人類的分類法有多麼可笑，因為其實從飛機看下去的只有安地斯山脈，不是國界，兩邊都一樣美麗、令人神往。



平路說，如一本童書中所講：「也許上帝的本意不是叫我們把這個世界分成兩半」，坦言若在文明世界裡久了，會太容易在心裡對事物分門別類，至少在南極，人的心智會比較清明。



平路也分享心境，旅行的目的好像在於外面的景象，然而內裡也發生變化，勾連起原先存在於內心裡的部分。她直言，每一個人去了以後回來，一定都不是原來的那個人，南極的磁場、力量和它帶來的啟示，都改變每個人的內在。

(圖片來源：新聞放鞭炮)

